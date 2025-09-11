Las efemérides del 11 de septiembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que la Argentina celebra el Día del Maestro.

La fecha, que supone un día de descanso para los docentes, personal administrativo y alumnos de las escuelas primeras, se referencia en el día de 1888 en que murió Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la Nación entre 1868 y 1874, considerado uno de los principales impulsores de la educación en la Argentina. El dirigente sanjuanino destinó su vida política a fortalecer la enseñanza en el país, a través de diferentes acciones como la inauguración de nuevas escuelas y la difusión de la educación pública, universal y laica, abierta tanto para hombres como mujeres, que finalmente sería consagrada en la ley 1420 de 1884.

Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy es el Día del Maestro, una fecha muy relevante en la sociedad Freepik

1888 – Muere Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay.

en Asunción del Paraguay. 1910 – Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que en 1933 se constituye como Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina).

(Sociedad General de Autores de la Argentina). 1910 – Nace el escritor argentino Manuel Mujica Láinez, también periodista y crítico de arte.

también periodista y crítico de arte. 1940 – Nace el cineasta Brian de Palma.

1945 – Nace el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer , ahora director técnico.

ahora director técnico. 1965 – Nace el actor y humorista argentino Pablo Granados .

1965 – Nace el DJ, músico y productor estadounidense Moby.

1973 – Pinochet encabeza el alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende.

1987 – Muere el músico jamaiquino Peter Tosh.

2001 – Se estrellan dos aviones de pasajeros contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York y un tercero contra el Pentágono en Washington. Se da el mayor atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos.

Los peatones en el bajo Manhattan ven salir el humo del World Trade Center de Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001 Amy Sancetta - AP