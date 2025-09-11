LA NACION

Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Este jueves 11 de septiembre es el Día del Maestro, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Las efemérides del 11 de septiembre incluyen el día del atentado contra las Torres Gemelas y la muerte de Dalmiro Sáenz, entre otros eventos destacados
Las efemérides del 11 de septiembre incluyen el día del atentado contra las Torres Gemelas y la muerte de Dalmiro Sáenz, entre otros eventos destacadosIStockPhoto

Las efemérides del 11 de septiembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que la Argentina celebra el Día del Maestro.

La fecha, que supone un día de descanso para los docentes, personal administrativo y alumnos de las escuelas primeras, se referencia en el día de 1888 en que murió Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la Nación entre 1868 y 1874, considerado uno de los principales impulsores de la educación en la Argentina. El dirigente sanjuanino destinó su vida política a fortalecer la enseñanza en el país, a través de diferentes acciones como la inauguración de nuevas escuelas y la difusión de la educación pública, universal y laica, abierta tanto para hombres como mujeres, que finalmente sería consagrada en la ley 1420 de 1884.

Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy es el Día del Maestro, una fecha muy relevante en la sociedad
Hoy es el Día del Maestro, una fecha muy relevante en la sociedadFreepik
  • 1888 – Muere Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay.
  • 1910 – Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que en 1933 se constituye como Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina).
  • 1910 – Nace el escritor argentino Manuel Mujica Láinez, también periodista y crítico de arte.
  • 1940 – Nace el cineasta Brian de Palma.
  • 1945 – Nace el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, ahora director técnico.
  • 1965 – Nace el actor y humorista argentino Pablo Granados.
  • 1965 – Nace el DJ, músico y productor estadounidense Moby.
  • 1973 – Pinochet encabeza el alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende.
  • 1987 – Muere el músico jamaiquino Peter Tosh.
Los peatones en el bajo Manhattan ven salir el humo del World Trade Center de Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001
Los peatones en el bajo Manhattan ven salir el humo del World Trade Center de Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001Amy Sancetta - AP
  • 2016 – Muere el escritor y dramaturgo argentino Dalmiro Sáenz.
  • 2018 – Muere el músico y cantor de tango argentino Horacio Molina.
  • 2024 - Muere Alberto Fujimori.
  • Se celebra el Día del Maestro en Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
  • Se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Es la segunda iglesia más grande de la Ciudad y fue escenario de la primera boda televisada del país
    1

    En la quinta de los Anchorena: es la segunda iglesia más grande de la Ciudad y fue escenario de la primera boda televisada del país

  2. Las cuatro mejores marcas de relojes de EE.UU.: cuánto cuestan en 2025
    2

    Las cuatro mejores marcas de relojes de EE.UU.: cuánto cuestan en 2025 y cuáles recomiendan los expertos

  3. Cómo impacta la falta de magnesio en la salud
    3

    Cómo impacta la falta de magnesio en la salud, según expertos

  4. Qué significa tener lagartijas en casa
    4

    Qué significa tener lagartijas en casa

Cargando banners ...