Las efemérides del 12 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra el Día del Helado en todo el mundo.

Se trata de una fecha que busca destacar a este postre, que se convirtió en uno de los favoritos de muchas personas alrededor del mundo. Además, es una forma de impulsar su consumo. Por eso, en distintos países, como en la Argentina, por lo general en este día se ofrecen promociones especiales para incrementar la venta de helados.

Hoy es el Día del Helado Pexels

El origen de la crema helada precede a la electricidad y las formas modernas de refrigeración. Existe consenso entre los historiadores de que la primera mención a este tipo de preparaciones proviene de la China antigua, aproximadamente mil años antes del nacimiento de Cristo, cuando durante la dinastía Tang se empezaron a consumir preparaciones cremosas congeladas en barricas rodeadas de nieve y salitre (un conservante natural que aún hoy se utiliza). Algunos de los sabores en esa época estaban hechos a base de leche de vaca, cabra o búfalo. Estos ingredientes se calentaban con harina y, luego, se les añadía un toque de alcanfor, una sustancia aromática, para mejorar su consistencia.

La nieve es el elemento común que une a los antecesores del helado. La iniciativa china fue adoptada luego en el Imperio Persa, que comprendía a los actuales territorios de Irán, otros países de Oriente Medio y el norte de África. Acostumbrada a habitar en zonas desérticas, esta civilización había desarrollado el sistema de refrigeración conocido como Yakhchal (farsi para “pozo de hielo”). Estas construcciones cónicas entre la arena les permitían producir hielo a través de la evaporación del agua almacenada en ellos.

Efemérides del 12 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1857 – Se publica la novela Madame Bovary, del novelista francés Gustave Flaubert.

1862 – Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Nación por la delegación de poderes de las legislaturas provinciales.

1940 – Nace el músico y compositor estadounidense Herbie Hancock, conocido por sus canciones “Watermelon man” y “Rockit”.

1942 – Nace Carlos Reutemann, piloto de F1 y gobernador de Santa Fe.

1945 – Muere el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.

1947 – Nace David Letterman, reconocido conductor estadounidense.

1955 – En Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva.

1956 – Nace Andy García, actor cubanoestadounidense que participó de la tercera película de la saga El Padrino, que fue dirigida por Francis Ford Coppola.

1961 – La Unión Soviética lanza la Vostok 1 con Yuri Gagarin, el primer ser humano en ponerse en órbita alrededor de la Tierra.

1975 – Muere Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.