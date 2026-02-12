Las efemérides del 12 de febrero reúnen distintos eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumplen 42 años de la muerte de Julio Cortázar.

Considerado uno de los escritores los más influyentes del siglo XX, que se destacó en la prosa corta y la poesía, pero también hizo novelas importantes para la época. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, Bélgica, un 12 de febrero de 1914. Era el hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia Descotte. Su padre era diplomático nacional, por lo que sus primeros años de vida estuvo en Bélgica, Suiza y España. Tiempo después, su familia volvió a la Argentina y se instaló en Banfield.

Luego de una etapa inicial como docente en escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, Cortázar colaboró con distintas revistas literarias como Sur y, en 1951, publicó su primer libro de cuentos, Bestiario. Se destacó en este género, en el que publicó otras obras literarias como Final de juego, Queremos tanto a Glenda y Octaedro, Casa tomada, entre otros. También hizo lo suyo con el género de la novela, cuya forma desestructuró con la vanguardista Rayuela, una de sus obras más famosas.

Poco después de la publicación de su primer libro, se mudó a París, ciudad donde residió el resto de su vida. De todos modos, nunca perdió contacto con la realidad latinoamericana de su época, puesto que realizó numerosos viajes a países como Chile, Cuba y Nicaragua. Tampoco dejó de lado a su país, sobre el que publicó el libro Argentina: años de alambradas culturales, en la cual detalló sus impresiones tras una visita posterior a la caída del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Su última visita a la Argentina fue en 1983, tras la llegada de la democracia. Un día como hoy, pero de 1984, Julio Cortázar murió de leucemia a los 70 años. Fue enterrado en París, junto a su pareja Carol Dunlop.

Efemérides del 12 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1804 – Muere el filósofo alemán Immanuel Kant.

1809 – Nace el científico y naturalista británico Charles Darwin.

1809 – Nace el político estadounidense Abraham Lincoln. Fue presidente de su país entre 1861 y 1865.

1877 – Nace el industrial francés Louis Renault, fundador de la empresa que lleva su apellido.

1879 – En Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el Madison Square Garden.

1881 – Nace la bailarina rusa Anna Pávlova.

1942 – Nace el médico, pediatra y conductor argentino Mario Socolinsky.

1949 – Nace el músico, cantante y poeta español Joaquín Sabina.

1956 – Nace el actor, cómico y presentador estadounidense Arsenio Hall.

1979 – Muere el actor y cineasta francés Jean Renoir.

1980 – Nace la actriz estadounidense Christina Ricci.

1984 – Muere el escritor argentino Julio Cortázar.

1988 – Nace el futbolista argentino Nicolás Otamendi.

2000 – Nace la cantante argentina María Becerra.