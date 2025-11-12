Efemérides del 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles incluyen el Día contra la Neumonía, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 12 de noviembre reúnen distintos acontecimientos o eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Mundial contra la Neumonía.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que puede afectar a uno o a los dos pulmones. Su propagación se da por medio de virus o bacterias presentes en las fosas nasales o garganta de las personas. Al inhalarse, estos componentes infectan las vías respiratorias y se alojan en los pulmones. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Además, otros de los síntomas que provoca son fiebre, taquipnea, retracción inferior del tórax, dolor de pecho, deshidratación, escalofríos, fatiga y pérdida de apetito.
Se trata de la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo, según informó este año la OMS. Datos del organismo internacional muestran que, solo en 2019, la neumonía produjo la muerte de 740.180 menores de 5 años, cerca de 250.000 de ellas en América Latina.
En ese sentido, en 2009 la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil decidió instaurar el 12 de noviembre la fecha para concientizar sobre esta infección y procurar la acción de las entidades políticas y de salud para su prevención y tratamiento.
- 1648 – Nace la poeta y religiosa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.
- 1815 – Nace Elizabeth Stanton, líder de movimientos por los derechos de la mujer.
- 1840 – Nace Auguste Rodin, escultor francés.
- 1864 – Comienza la Guerra de la Triple Alianza en la que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentan contra Paraguay.
- 1904 – Nace el cineasta franco-estadounidense Jacques Tourneur.
- 1915 – Nace el semiólogo, filósofo y crítico literario francés Roland Barthes.
- 1929 – Nace la actriz estadounidense Grace Kelly, también princesa consorte de Mónaco.
- 1934 – Nace el criminal estadounidense Charles Manson.
- 1943 – Nace Arnaldo André, actor paraguayo.
- 1945 – Nace el músico canadiense Neil Young.
- 1953 – Nace el músico uruguayo Jaime Roos.
- 1961 – Nace la exgimnasta rumana Nadia Comaneci.
- 1961 – Nace el exfutbolista y dirigente uruguayo Enzo Francescoli.
- 1962 – Nace el actor y músico argentino Alfredo Casero.
- 1963 – Muere el boxeador argentino José María “el Mono” Gatica.
- 1980 – Nace el actor y músico canadiense Ryan Gosling.
- 1984 – En Estados Unidos, Madonna publica Like a Virgin, su segundo álbum de estudio.
- 1982 – Nace la actriz estadounidense Anne Hathaway.
- 2001 – Los Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se encuentran por última vez: 17 días más tarde, muere George Harrison.
- 2018 – Muere el autor de cómics estadounidense Stan Lee.
- Se celebra el Día Mundial contra la Neumonía.
- Se celebra el Día Mundial de la lucha contra la Obesidad.
