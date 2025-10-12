Las efemérides del 12 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha conmemora la jornada de 1492 en que se produjo el primer contacto registrado entre habitantes del continente americano y europeos, que llegaron en la primera de las tres expediciones comandadas por el marinero genovés Cristóbal Colón. Este encuentro, que daría origen a la conquista española en el territorio americano —bautizada a su vez por otro marinero italiano, Américo Vespucio— se produjo en la isla que sus habitantes, pertenecientes a la etnia taína, llamaban Guanahani. Aunque valen aclarar que su ubicación exacta no pudo determinarse, se sabe que es una de las islas que componen el archipiélago de las Bahamas. En aquella ocasión, los europeos la rebautizaron como San Salvador y siguieron su trayecto por otras islas de esa geografía, entre las que estaba Cuba. Su descubrimiento confirmó la teoría de Colón, asentada en observaciones previas, de que la Tierra era esférica, pero el marinero había equivocado la segunda parte de su premisa, según la cual había encontrado una ruta marítima directa a las Indias, fuente primaria de especias y otros bienes en la época, y no a un continente completamente desconocido hasta entonces para Europa.

El primer contacto entre pobladores americanos y europeos se recuerda con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Efemérides del 12 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1492 – Cristóbal Colón llegó a América en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón.

llegó a América en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón. 1812 – Muere el abogado integrante de la Primera Junta Juan José Castelli .

. 1884 – Augusto Lassere , marino argentino de origen uruguayo, funda la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego.

, marino argentino de origen uruguayo, funda la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego. 1904 – Se funda en el barrio de Villa Crespo el Club Atlético Atlanta.

1935 – Nace el famoso tenor italiano Luciano Pavarotti.

1937 – Se realiza la inauguración de la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires.

1959 – El delantero Ángel Labruna juega su último partido en River Plate

juega su último partido en River Plate 1961 – Nace el periodista argentino Reynaldo Sietecase .

. 1963 – Nace Hilda Lizarazu, cantautora y fotógrafa argentina.