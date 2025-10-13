Las efemérides del 13 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Nacional del Psicólogo.

La celebración surgió en 1974 de una propuesta de la Confederación de Psicólogos de República Argentina (COPRA), que realizó el primer congreso de su historia entre los días 11 y 13 de octubre de aquel año. Aquel Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología tuvo lugar en la provincia de Córdoba y, en la última jornada de dicho evento, surgió la propuesta de establecer el 13 de octubre como el Día del Psicólogo en la Argentina. La misma se aprobó en ese año y quedó fijada en el calendario nacional. Poco después, en 1977, la COPRA se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), la cual continúa en vigencia hasta el día de hoy, y es saludada en el Día Nacional del Psicólogo.

El diván, una herramienta icónica del psicólogo archivo

Efemérides del 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

54 – A los 16 años de edad Nerón es proclamado emperador de Roma, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio.

1307 – Los Caballeros Templarios son entregados a traición a la Inquisición católica y arrestados simultáneamente esa misma noche.

1792 – En Washington comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes norteamericanos.

1847 – Nace Eduardo Sívori, precursor de la pintura argentina.

Autorretrato de Eduardo Sívori (1900), nacido un día como hoy de 1847, una de sus obras que se exhiben en el MNBA Gentileza

1884 – Una delegación internacional de geógrafos y astrónomos de 25 países acuerda que el meridiano de Greenwich serviría de referencia para medir las longitudes en la Tierra.

1908 – Nace Tania , cantante de tangos argentina.

, cantante de tangos argentina. 1912 – Muere Evaristo Carriego , poeta y periodista argentino.

, poeta y periodista argentino. 1919 – Nace Delia Garcés , actriz argentina.

, actriz argentina. 1925 – Nace Margaret Hilda Thatcher , exprimera ministra británica.

, exprimera ministra británica. 1938 – Muere Elzie (Crisler) Segar , dibujante estadounidense de cómics, creador de Popeye, el marino.

, dibujante estadounidense de cómics, creador de 1939 – Nace Eduardo Jozami , activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino.

, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino. 1941 – Nace Paul Simon, músico estadounidense.

1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania.

1969 – Nace Horacio Cabak , conductor de televisión argentino.

, conductor de televisión argentino. 1971 – Nace Sacha Baron Cohen , humorista británico.

, humorista británico. 1972 – Se estrella un avión uruguayo en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo (mueren 29).

1974 – Muere Ed Sullivan , conductor de televisión estadounidense.

, conductor de televisión estadounidense. 1980 – El argentino Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz.

1981 – Muere Antonio Berni, pintor y grabador argentino.

Un montaje de Antonio Berni junto a su obra Ramona Montes Cortesana, 1963, 70x40x10cm, caja de madera y técnica mixta. Collage