Las efemérides del 13 de septiembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional del Chocolate.

La fecha se relaciona con el nacimiento del escritor británico Roald Dahl, quien escribió el libro Charlie y la fábrica de chocolate, una conocida exaltación de este producto derivado del cacao, una planta de origen americano.

El chocolate se elabora a partir de los granos de cacao, una planta de origen americano

Como describe el gobierno de México, la civilización Olmeca, que habitó ese territorio entre 1500 y 400 a.C., fue la primera que tomó el grano del cacao para elaborar el Xocolatl, una bebida que era considerada como un alimento divino y tenía una función ritual.

En esa época todavía mantenía su tradicional sabor amargo, y fueron los conquistadores europeos quienes endulzaron la bebida y la llevaron a su tierra. Su desarrollo europeo fue lento pero constante, y en 1777 comenzó en Barcelona la primera producción mecánica de chocolate. En 1875, el chocolatero suizo Daniel Peter ―uno de los fundadores de Nestlé- creó el chocolate con leche, con lo cual terminó de perfilarse la versión moderna de este alimento, que en cantidades moderadas, y sobre todo en su versión amarga, aporta antioxidantes, hierro y vitaminas.

Efemérides del 13 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1788 – Nueva York se convierte en la primera capital de los Estados Unidos.

1847 – Las tropas norteamericanas ocupan la capital mexicana durante la Batalla de Chapultepec.

1916 – Nace el novelista y autor de cuentos británico Roald Dahl.

1944 – Nace Peter Paul Cetera, cantante y compositor estadounidense, miembro de la banda Chicago.

1956 – IBM presenta la RAMAC 305, la primera computadora comercial con un disco duro que utiliza almacenamiento en disco magnético. Pesa más de una tonelada.

1959 – El cohete soviético Lunik II alcanza la superficie de la Luna y se convierte en el primero de la historia en hacerlo.