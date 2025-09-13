Efemérides del 13 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este sábado 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 13 de septiembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional del Chocolate.
La fecha se relaciona con el nacimiento del escritor británico Roald Dahl, quien escribió el libro Charlie y la fábrica de chocolate, una conocida exaltación de este producto derivado del cacao, una planta de origen americano.
Como describe el gobierno de México, la civilización Olmeca, que habitó ese territorio entre 1500 y 400 a.C., fue la primera que tomó el grano del cacao para elaborar el Xocolatl, una bebida que era considerada como un alimento divino y tenía una función ritual.
En esa época todavía mantenía su tradicional sabor amargo, y fueron los conquistadores europeos quienes endulzaron la bebida y la llevaron a su tierra. Su desarrollo europeo fue lento pero constante, y en 1777 comenzó en Barcelona la primera producción mecánica de chocolate. En 1875, el chocolatero suizo Daniel Peter ―uno de los fundadores de Nestlé- creó el chocolate con leche, con lo cual terminó de perfilarse la versión moderna de este alimento, que en cantidades moderadas, y sobre todo en su versión amarga, aporta antioxidantes, hierro y vitaminas.
- 1788 – Nueva York se convierte en la primera capital de los Estados Unidos.
- 1847 – Las tropas norteamericanas ocupan la capital mexicana durante la Batalla de Chapultepec.
- 1916 – Nace el novelista y autor de cuentos británico Roald Dahl.
- 1944 – Nace Peter Paul Cetera, cantante y compositor estadounidense, miembro de la banda Chicago.
- 1956 – IBM presenta la RAMAC 305, la primera computadora comercial con un disco duro que utiliza almacenamiento en disco magnético. Pesa más de una tonelada.
- 1959 – El cohete soviético Lunik II alcanza la superficie de la Luna y se convierte en el primero de la historia en hacerlo.
- 1962 – Se produce un fuerte terremoto de 7 grados en la escala de Richter en Salta, que hizo desaparecer por completo la pequeña ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco.
- 2007 – La ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, tras dos décadas de negociaciones.
- 2022 – Muere Jean-Luc Godard, director de cine francés.
- 2023 – Muere Pepe Soriano, actor argentino.
- 2023 – Muere Eduardo Vittar Smith, músico argentino.
- Se celebra el Día del Bibliotecario en la Argentina.
- Se celebra el Día Internacional del Chocolate.
- Se celebra el Día del Programador.
