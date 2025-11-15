Las efemérides del 15 de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que cumple 32 años Paulo Dybala.

Cordobés, originario de Laguna Larga, es uno de los futbolistas de la selección argentina que ganó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Actualmente, es parte del plantel de la A.S Roma, en la Serie A italiana. Dybala, recientemente casado con la cantante, actriz y modelo Oriana Sabatini, comenzó a jugar profesionalmente en la B Nacional argentina. Fue la joven promesa de Instituto de Córdoba en la temporada 2011-2012, donde peleó por un ascenso que finalmente no se dio. Luego de esa destacada participación, lo compró el USC Palermo de Italia, que jugaba la Serie A, pero descendió en la primera temporada de Dybala con su camiseta. Después de ganar el ascenso en 2014, el argentino tuvo un gran torneo en donde anotó 13 goles en 34 participaciones y desde la Juventus compraron su pase en 32 millones de euros. En la Vecchia Signora Dybala terminó de cimentar su prestigio, con 82 goles en 210 partidos entre 2015 y 2022, cinco títulos de liga, cuatro Copa Italia y tres supercopas del país europeo. En su club actual, lleva 48 partidos, con 20 goles y 11 asistencias.

Efemérides del 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1630 – Muere el astrónomo, científico y matemático alemán Johannes Kepler.

1887 – Nace la poeta y escritora estadounidense Marianne Moore.

1917 – Muere el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim. Es autor de obras como El suicidio y La división social del trabajo.

Es autor de obras como y 1918 – Nace el exfutbolista argentino Adolfo Pedernera.

1942 – Nace el pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim.

1944 – Muere el asesino en serie argentino Cayetano Santos Godino , más conocido como “ el Petiso Orejudo ”.

, más conocido como “ ”. 1949 – Nace el músico argentino Raúl Porchetto.

1972 – Nace el actor británico Jonny Lee Miller.

1973 – Nace el dibujante e historietista argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers.

más conocido como 1990 – El escritor argentino A dolfo Bioy Casares obtiene el Premio Cervantes de Literatura.

obtiene el Premio Cervantes de Literatura. 1992 – En La Plata, Buenos Aires, el odontólogo argentino Ricardo Barreda asesina a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra.

asesina a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra. 1993 – Nace el futbolista argentino Paulo Dybala.

2017 – En la Argentina, desaparece el submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada.