Efemérides del 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este sábado incluyen el cumpleaños número 32 de Paulo Dybala, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 15 de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que cumple 32 años Paulo Dybala.
Cordobés, originario de Laguna Larga, es uno de los futbolistas de la selección argentina que ganó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Actualmente, es parte del plantel de la A.S Roma, en la Serie A italiana. Dybala, recientemente casado con la cantante, actriz y modelo Oriana Sabatini, comenzó a jugar profesionalmente en la B Nacional argentina. Fue la joven promesa de Instituto de Córdoba en la temporada 2011-2012, donde peleó por un ascenso que finalmente no se dio. Luego de esa destacada participación, lo compró el USC Palermo de Italia, que jugaba la Serie A, pero descendió en la primera temporada de Dybala con su camiseta. Después de ganar el ascenso en 2014, el argentino tuvo un gran torneo en donde anotó 13 goles en 34 participaciones y desde la Juventus compraron su pase en 32 millones de euros. En la Vecchia Signora Dybala terminó de cimentar su prestigio, con 82 goles en 210 partidos entre 2015 y 2022, cinco títulos de liga, cuatro Copa Italia y tres supercopas del país europeo. En su club actual, lleva 48 partidos, con 20 goles y 11 asistencias.
Efemérides del 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1630 – Muere el astrónomo, científico y matemático alemán Johannes Kepler.
- 1887 – Nace la poeta y escritora estadounidense Marianne Moore.
- 1917 – Muere el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim. Es autor de obras como El suicidio y La división social del trabajo.
- 1918 – Nace el exfutbolista argentino Adolfo Pedernera.
- 1942 – Nace el pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim.
- 1944 – Muere el asesino en serie argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como “el Petiso Orejudo”.
- 1949 – Nace el músico argentino Raúl Porchetto.
- 1972 – Nace el actor británico Jonny Lee Miller.
- 1973 – Nace el dibujante e historietista argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers.
- 1990 – El escritor argentino Adolfo Bioy Casares obtiene el Premio Cervantes de Literatura.
- 1992 – En La Plata, Buenos Aires, el odontólogo argentino Ricardo Barreda asesina a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra.
- 1993 – Nace el futbolista argentino Paulo Dybala.
- 2017 – En la Argentina, desaparece el submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada.
- Se celebra el Día Mundial sin Alcohol.
- Se celebra el Día de la Educación Técnica en la Argentina.
- 1
A los 19 años, separada de su pareja y con un bebé, perdió la fe en encontrar el amor: ¿podría alguien demostrarle lo contrario?
- 2
Tiene parálisis cerebral y sufrió 3 paros cardíacos, pero se recibió de médico: “El día que me entregaron el título fue inolvidable”
- 3
Cómo lograr que no se reduzca la capacidad cognitiva y física en la última década de vida
- 4
Bodegas a menos de dos horas de Buenos Aires para disfrutar de viñedos sin irse hasta Mendoza