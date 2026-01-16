Las efemérides del 16 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes que es el cumpleaños 69 del actor argentino Ricardo Darín.

Este actor argentino nació el 16 de enero de 1957 y, de alguna forma, ya estaba en su rubro por entonces: su padre, quien se llamaba igual que él, fue actor de distintas compañías teatrales, y su madre fue la también intérprete Reneé Roxana. Darín se inició en la televisión a principios de los años 80 para pasar al teatro y luego al cine, donde se destaca actualmente como uno de los actores nacionales más reconocidos dentro y fuera del país.

El secreto de sus ojos, Nueve reinas y Relatos salvajes son algunos de los films donde tuvo actuaciones que quedaron en la retina de los espectadores de todo el mundo. Uno de sus últimos trabajos, Argentina, 1985, donde interpreta al fiscal Julio Strassera, ganó el Globo de Oro y fue nominada al Oscar para Mejor Film Extranjero.

Efemérides del 16 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1605 – Se publica la primera parte de El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

1900 – Nace el actor argentino José Pablo “Pepe” Arias.

1901 – Nace el militar y dictador cubano Fulgencio Batista, quien fue derrocado por la Revolución Cubana en 1959.

1933 – Nace la escritora, filósofa y cineasta estadounidense Susan Sontag.

1936 – Nace el actor y cómico argentino Mario Sánchez.

1948 – Nace el cineasta estadounidense John Carpenter.

1957 – Nace el actor y cineasta argentino Ricardo Darín.