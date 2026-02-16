Las efemérides del 16 de febrero reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que el cantante canadiense The Weeknd cumple 36 años.

Abel Makkonen Tesfaye nació un 16 de febrero de 1990 en el distrito de Scarborough de la ciudad de Toronto. En los últimos años, se consolidó en la escena del pop con seis discos de estudio: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020), Dawn FM (2022) y el más reciente, Hurry Up Tomorrow (2025).​ Algunos de sus mayores hits son “I Can’t Feel My Face”, “Blinding Lights”, “I Feel It Coming” y “Starboy”.

Super Bowl: así fue el impactante show de The Weeknd - Fuente: NFL

Su estilo pasa del R&B al trap, con canciones de synth pop y música disco que sirven como muestra de su versatilidad estilística y lírica. The Weeknd es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial en plataformas como Spotify. Por su trabajo, ganó seis premios Grammy (incluyendo los de 2025 por Hurry Up Tomorrow), así como otros reconocimientos.

Además de su trabajo arriba de los escenarios, también incursionó en la actuación con su papel en The Idol. Se trata de una serie de HBO que se estrenó en 2023 y cuyo guion también coescribió junto a Sam Levinson y The Weeknd mismo.

Efemérides del 16 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1835 – Muere asesinado el político, militar y caudillo argentino Facundo Quiroga.

1899 – Muere el empresario argentino Federico Lacroze.

1936 – Nace el cineasta y político argentino Fernando “Pino” Solanas.

1942 – Nace el militar y dictador norcoreano Kim Jong-il. Fue Líder Supremo de su país entre 1994 y 2011.

1943 – Nace la actriz y cantante argentina Marilina Ross.

1945 – Nace el periodista deportivo argentino Aldo Proietto.

1948 – Nace el piloto de automovilismo argentino Roberto Mouras.

1958 – Nace el actor y rapero estadounidense Tracy Lauren Marrow, más conocido como Ice T.

1959 – Nace el extenista estadounidense John McEnroe.

1959 – En Cuba, Fidel Castro asume como primer ministro.

1964 – Nace el exfutbolista estadounidense José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto.

1977 – Nace el político argentino Máximo Kirchner.

1979 – Nace el expiloto de motociclismo italiano Valentino Rossi.

1986 – Nace el futbolista uruguayo Diego Godín.

