Efemérides del 16 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 16 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
Este componente de la estratosfera se sitúa entre 15 a 50 kilómetros por encima de la superficie terrestre, donde actúa como una cobertura para la Tierra contra las radiaciones UVB emitidas por el Sol. La emisión de gases como el dióxido de carbono o los llamados clorofluorocarbonos o CFC dañan la capa de ozono y vuelven a la Tierra más vulnerable a los rayos solares. Esta exposición dañina es perjudicial para la vida en el planeta, ya que puede estar detrás de golpes ecológicos amplificados por el cambio climático. En las personas puede ocasionar daños en la salud en formas tan diversas como cáncer de piel, problemas oculares y efectos sobre el sistema inmunológico, entre otras. Por eso, gran cantidad de países, entre los que está incluida la Argentina, firmaron acuerdos como el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, que buscan reducir las emisiones de gases que dañan la capa de ozono.
- 1736 – Muere el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit.
- 1882 – Nace el escritor y profesor argentino Ricardo Rojas.
- 1925 – Nace el cantante y guitarrista estadounidense B.B. King, reconocido por hits como “Everyday I have the blues” o “The thrill is gone”.
- 1945 – Nace el músico argentino José Alberto Iglesias, más conocido como “Tanguito”.
- 1952 – Nace el actor estadounidense Mickey Rourke.
- 1955 – La autodenominada “Revolución Libertadora” derroca al gobierno del presidente Juan Domingo Perón.
- 1956 – Nace David Copperfield, ilusionista estadounidense.
- 1965 – Nace la actriz y bailarina Cris Miró, una de las primeras mujeres trans en subirse a escenarios de la Argentina.
- 1969 – Nace el cantante estadounidense Marc Anthony.
- 1973 – Muere el músico Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.
- 1976 – 10 estudiantes secundarios de La Plata que piden por el Boleto Estudiantil son secuestrados. Seis de ellos son asesinados y desaparecidos. El hecho se conoce como La Noche de los Lápices.
- 1981 – Nace la actriz estadounidense Alexis Bledel.
- 1984 – Diego Maradona debuta en la liga italiana de primera división con la camiseta del Napoli.
- 2015 – En Chile se produce un terremoto de gran intensidad, acompañado de réplicas y un tsunami de una magnitud de 8,4 en la escala sismológica. Se registran 16 muertos.
- Se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
- Se celebra el Día de los Derechos del Estudiante Secundario en la Argentina, en conmemoración a La Noche de los Lápices.
