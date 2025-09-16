Las efemérides del 16 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Este componente de la estratosfera se sitúa entre 15 a 50 kilómetros por encima de la superficie terrestre, donde actúa como una cobertura para la Tierra contra las radiaciones UVB emitidas por el Sol. La emisión de gases como el dióxido de carbono o los llamados clorofluorocarbonos o CFC dañan la capa de ozono y vuelven a la Tierra más vulnerable a los rayos solares. Esta exposición dañina es perjudicial para la vida en el planeta, ya que puede estar detrás de golpes ecológicos amplificados por el cambio climático. En las personas puede ocasionar daños en la salud en formas tan diversas como cáncer de piel, problemas oculares y efectos sobre el sistema inmunológico, entre otras. Por eso, gran cantidad de países, entre los que está incluida la Argentina, firmaron acuerdos como el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, que buscan reducir las emisiones de gases que dañan la capa de ozono.

El cuidado de la capa de ozono es muy importante para la salud del planeta Tierra y de todos sus habitantes

Efemérides del 16 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1736 – Muere el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit.

1882 – Nace el escritor y profesor argentino Ricardo Rojas.

1925 – Nace el cantante y guitarrista estadounidense B.B. King, reconocido por hits como “Everyday I have the blues” o “The thrill is gone”.

1945 – Nace el músico argentino José Alberto Iglesias, más conocido como “Tanguito”.

1952 – Nace el actor estadounidense Mickey Rourke.

1955 – La autodenominada “Revolución Libertadora” derroca al gobierno del presidente Juan Domingo Perón.

1956 – Nace David Copperfield, ilusionista estadounidense.

1965 – Nace la actriz y bailarina Cris Miró, una de las primeras mujeres trans en subirse a escenarios de la Argentina.

1969 – Nace el cantante estadounidense Marc Anthony.

1973 – Muere el músico Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.