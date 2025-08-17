Las efemérides del 17 de Agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, a 175 años del día de su fallecimiento.

Esta fecha recuerda al llamado Libertador de América por su contribución a la independencia colonial de la Argentina, Chile y Perú. Además de su rol militar durante la Guerra de Independencia, al mando del Ejército de los Andes y el Regimiento de Granaderos a Caballo, entre otros cuerpos armados, San Martín también fue gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816.

El 17 de agosto se conmemora al Gral. José de San Martín a 175 años de su muerte Archivo

El Padre de la Patria falleció a sus 72 años un día como hoy, pero de en 1850, en la ciudad francesa de Boulogne-Sur-Mer. Se trata de su última parada de un largo exilio europeo que San Martín había comenzado en 1824 junto a su hija Mercedes, fruto de su matrimonio con Remedios de Escalada. Sus restos fueron repatriados en 1880 y hoy en día yacen en la Catedral de Buenos Aires.

El día suele celebrarse con una jornada de asueto, ya que se trata de un feriado trasladable. Sin embargo, este año no cambia de fecha al caer un domingo.

Efemérides del 17 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1808 – Nace el músico Juan Pedro de Esnaola, fundador del primer conservatorio argentino.

1850 – Muere el General José Francisco de San Martín en Boulogne sur Mer.

1891 - Nace el escritor, poeta y periodista Oliverio Girondo, figura del surrealismo dentro de la vanguardia literaria porteña; autor de En la Masmédula, Persuasión de los días y Espantapájaros, entre otros)

1943 – Nace el actor estadounidense Robert De Niro.

1952 – Nace el tenista argentino Guillermo Vilas.

1957 – Nace el cantante y guitarrista argentino Ricardo Mollo, líder de la banda Divididos.

1960 – Nace el actor Sean Penn, también director de cine estadounidense.

1970 – Nace la cocinera y presentadora de televisión argentina Maru Botana.

1973 – Nace la periodista argentina Cristina Pérez.

1998 – Bill Clinton, presidente norteamericano, admite haber tenido “relaciones físicas impropias” con Monica Lewinsky, becaria de la Casa Blanca.

2005 – Debuta con la selección mayor argentina de fútbol Lionel Messi. Ocurre en un partido contra Hungría.