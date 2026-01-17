Las efemérides del 17 de enero incluyen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumplen seis años de la muerte de Juan Carlos Saravia, cantante y líder de la banda de folklore Los Chalchaleros.

Juan Carlos Saravia Ruiz de los Llanos nació el 14 de mayo de 1930 en la ciudad de Salta. Durante sus estudios primarios en el Colegio Nacional, solía hacer dúo vocal junto a su primo Aldo Saravia. En 1947 sumaron al conjunto a sus compañeros Víctor Zambrano y Carlos Franco-Sosa y formaron Los Chalchaleros. Tocaron en vivo por primera vez en el Teatro Alberdi de su provincia durante las fiestas güemesianas, el 16 de junio de 1948. Tras ese evento fundacional, los cuatro se mudaron a Buenos Aires en 1951 para probar suerte. El conjunto tuvo una carrera musical muy exitosa que les dio grandes hits y giras por todo el país y por el mundo.

Murió Juan Carlos Saravia, el primer y último de Los Chalchaleros - Fuente: Youtube

Con el tiempo, algunos de los miembros fundacionales se fueron yendo de la banda ―Franco-Sosa se alejó en 1950, Aldo falleció en 1961 y Zambrano fue desvinculado en 1966― y se fueron sumando otros, como el caso de su hijo Facundo Saravia. Sin embargo, Juan Carlos se mantuvo firme en su rol de voz principal y líder. Finalmente, se retiró definitivamente de los escenarios en 2002 con la despedida de Los Chalchaleros tras 50 años de trayectoria. A partir de 2003, cuando dejó los escenarios, trabajó en la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI). Un día como hoy, pero de 2020, Juan Carlos Saravia murió a los 89 años en su ciudad natal.

Efemérides del 17 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1706 – Nace el político e inventor estadounidense Benjamin Franklin.

1820 – Nace la novelista británica Anne Brontë.

1875 – Nace el periodista y dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez.

1899 – Nace el gángster estadounidense Al Capone.

1905 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Guillermo Stábile.

1931 – Nace el actor estadounidense James Earl Jones.

1940 – Nace el médico y político uruguayo Tabaré Vázquez. Fue presidente de su país entre 2005 y 2010, y entre 2015 y 2020.

1942 – Nace el boxeador estadounidense Muhammad Ali.

1949 – Nace el actor y escritor estadounidense Andy Kaufman.

1949 – Nace el músico y cantante argentino Carlos Alberto “el Indio” Solari.

Indio Solari, 'Stranger Danger' - Fuente: YouTube

1949 – Nace el músico británico Mick Taylor. Fue integrante de The Rolling Stones.

1954 – Nace el actor argentino Raúl Taibo.

1962 – Nace el actor y cómico canadiense Jim Carrey.

1964 – Nace la abogada y exprimera dama estadounidense Michelle Obama.

1969 – Nace el DJ neerlandés Tiësto.

1975 – En Estados Unidos, Bob Dylan publica su álbum de estudio Blood on the Tracks.

1978 – Nace Carolina “Pampita” Ardohain, modelo argentina.

1980 – Nace la actriz y cantante estadounidense Zooey Deschanel.

1982 – Muere el exfutbolista y director técnico argentino Osvaldo Zubeldía.

1984 – Nace Calvin Harris, músico y productor escocés, especializado en música electrónica.

Calvin Harris - My Way (Official Video)