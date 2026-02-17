Las efemérides de este 17 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día del Juego Responsable.

La fecha fue promulgada por primera vez en 2008, por parte de la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar (EGBA), con el apoyo de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El objetivo de la efeméride es hablar sobre la ludopatía o juego compulsivo, una adicción que padecen aproximadamente 7 de cada 100 argentinos, según un cálculo hecho por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En esta categoría se enmarcan las personas que tienen una actitud compulsiva hacia los juegos de azar, pero también las apuestas virtuales y hasta los videojuegos.

Todos los 17 de febrero se celebra el Día del Juego Responsable (AP Foto/Wayne Parry) Wayne Parry - AP

Por fuera del dinero que a menudo se pierde en este tipo de ámbitos, los especialistas agregan el aislamiento en que el ludópata se introduce progresivamente, aislándose de todos sus vínculos y su mundo de relaciones. Desde el Gobierno tipifican esta conducta junto a la adicción a sustancias como las drogas, el alcohol y el tabaco, y recomiendan líneas de atención gratuita según la provincia donde se encuentre la persona afectada o sus allegados que desean llamar por él.

Efemérides del 17 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1600 – Muere el filósofo, astrónomo y poeta italiano Giordano Bruno.

1673 – Muere el poeta y dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière.

1797 – Nace el fabricante de pianos alemán Heinrich Steinweg.

1836 – Nace el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer.

1929 – Nace el cineasta, actor, poeta y tarotista chileno Alejandro Jodorowsky.

1940 – Nace el cantante, actor y empresario mexicano Vicente Fernández.

1948 – Nace el abogado y político argentino Luis Zamora.

1948 – Muere el médico y docente argentino Enrique Finochietto.

1963 – Nace el exbasquetbolista estadounidense Michael Jordan.

Michael Jordan y el punto que le dio el título a Carolina del Norte en 1982

1963 – Nace el cineasta estadounidense Michael Bay.

1971 – Nace la actriz estadounidense Denise Richards.

1972 – Nace el músico y cantante estadounidense Billie Joe Armstrong, líder de Green Day.

1972 – Nace la modelo y empresaria argentina Valeria Mazza.

1981 – Nace el actor estadounidense Joseph Gordon-Levitt.

1981 – Nace la empresaria, modelo y socialite estadounidense Paris Hilton.

1982 – Muere el pianista de jazz estadounidense Thelonious Monk.

1982 – Muere el actor y profesor de teatro estadounidense Lee Strasberg.

1991 – Nace la actriz y modelo británica Bonnie Wright.

1991 – Nace el músico y cantante británico Ed Sheeran.

Ed Sheeran - Thinking Out Loud - Fuente: YouTube