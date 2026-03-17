Las efemérides de este 17 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de San Patricio.

Esta fecha se replica en todo el mundo con desfiles y festejos que remiten a Irlanda, puesto que San Patricio es el patrón católico de la Isla Esmeralda. Aunque no se saben muchos datos fidedignos acerca de su vida, se cree que nació aproximadamente en el año 361, en un pueblo del norte de Gran Bretaña. Era el hijo de un diácono cristiano y a los 16 años fue secuestrado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. Allí pasó seis años, donde profundizó su vocación religiosa y aprendió el idioma irlandés. Cumplido ese plazo, una epifanía divina lo llevó a escapar de su cautiverio y pasó las siguientes décadas de su vida predicando y formándose como figura religiosa lejos de Irlanda.

El Día de San Patricio es celebrado en Irlanda y buena parte del mundo donde esta comunidad echó raíces Pexels

Mucho tiempo después, tuvo una visión en la que entendió que debía regresar a este país para transmitir el mensaje de Dios. De esta forma, Patricio pasó a la historia por haber sido el responsable de introducir esta religión en Irlanda. Así fue como se convirtió en el patrono de esta nación. También se le atribuye el símbolo del Shamrock, es decir, del trébol en español. Cuenta la leyenda que, intentando explicar la idea de la Santísima Trinidad, él tomó un trébol de 3 hojas y lo usó como metáfora de la misma.

Efemérides del 17 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1914 – Nace Juan Carlos Onganía, militar argentino que encabezó el golpe de Estado a Arturo Illia en 1966 y ejerció como presidente de facto hasta 1970.

1919 – Nace el cantante y pianista estadounidense de jazz Nat King Cole.

1945 - Nace la cantante brasileña Elis Regina, una de las voces más reconocidas de la Música Popular Brasileira.