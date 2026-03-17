Efemérides del 17 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este martes incluyen el Día de San Patricio, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides de este 17 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de San Patricio.
Esta fecha se replica en todo el mundo con desfiles y festejos que remiten a Irlanda, puesto que San Patricio es el patrón católico de la Isla Esmeralda. Aunque no se saben muchos datos fidedignos acerca de su vida, se cree que nació aproximadamente en el año 361, en un pueblo del norte de Gran Bretaña. Era el hijo de un diácono cristiano y a los 16 años fue secuestrado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. Allí pasó seis años, donde profundizó su vocación religiosa y aprendió el idioma irlandés. Cumplido ese plazo, una epifanía divina lo llevó a escapar de su cautiverio y pasó las siguientes décadas de su vida predicando y formándose como figura religiosa lejos de Irlanda.
Mucho tiempo después, tuvo una visión en la que entendió que debía regresar a este país para transmitir el mensaje de Dios. De esta forma, Patricio pasó a la historia por haber sido el responsable de introducir esta religión en Irlanda. Así fue como se convirtió en el patrono de esta nación. También se le atribuye el símbolo del Shamrock, es decir, del trébol en español. Cuenta la leyenda que, intentando explicar la idea de la Santísima Trinidad, él tomó un trébol de 3 hojas y lo usó como metáfora de la misma.
Efemérides del 17 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1914 – Nace Juan Carlos Onganía, militar argentino que encabezó el golpe de Estado a Arturo Illia en 1966 y ejerció como presidente de facto hasta 1970.
- 1919 – Nace el cantante y pianista estadounidense de jazz Nat King Cole.
- 1945 - Nace la cantante brasileña Elis Regina, una de las voces más reconocidas de la Música Popular Brasileira.
- 1951 – Nace el actor estadounidense Kurt Russell.
- 1987 – La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España realiza la primera entrega de los premios Goya.
- 1988 – Se estrella en Colombia un Boeing 727 de la compañía colombiana Avianca, con 137 personas a bordo.
- 1992 - Se produce el atentado a la embajada de Israel. Mueren 22 personas y 242 resultan heridas. Se trata del primer atentado terrorista internacional perpetrado contra la Argentina.
- 2000 – En Uganda, mueren quemados 540 miembros del Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios en un incendio orquestado por los líderes de dicha secta. Más tarde, se encuentran muertos otros 248 miembros de esta agrupación.
- 2023 - Muere el actor estadounidense Lance Reddick.
- Se celebra el Día de San Patricio.