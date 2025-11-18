Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué pasó un dia como hoy?

Las efemérides del 18 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el aniversario de la muerte de Marcel Proust, uno de los escritores más influyentes de la literatura francesa de principios de siglo XX.

Había nacido en 1871 y desde muy pequeño presentaba distintas enfermedades, por lo que utilizó la escritura como forma de escape para crear una obra vasta e inagotable, materializada en En busca del tiempo perdido. Perseguido por el asma crónico, pasó los años de su adultez entre eventos sociales y la reclusión absoluta en una habitación forrada en corcho, que según él le protegía los pulmones, así como también lo aislaba de los sonidos de afuera. Esto le permitió dedicarse extensamente a su oficio. Su obra principal se trata de un relato coral inmenso donde se lidia con el paso del tiempo y entre otros temas lidió con sus propios conflictos internos, como la homosexualidad, de la que no se atrevía a hablar en público.

Editó el primer volumen de En busca del tiempo perdido, Por el camino de Swann, en 1913, y nueve años y seis partes después se produjo su trágico desenlace. Con la salud agravada, entró en un frenesí para terminar su obra, algo que consiguió y que las letras modernas agradecen: “Una mañana, cuando llegué, estaba como un niño que había encontrado el juguete más maravilloso y toda la felicidad del mundo. Y me dijo: ‘¡Ah querida Celeste! Tengo una gran noticia para ti”, contó a la BBC su doncella Celeste Albaret. ”Se sentó derecho y me sonrió y me dijo: ‘He escrito las palabras El fin. Ahora puedo morir en paz’”.

Marcel Proust murió el 18 de noviembre de 1922

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1787 – Nace el inventor francés Louis Daguerre , responsable del daguerrotipo.

responsable del daguerrotipo. 1908 – Nace el pintor y arquitecto argentino Juan Carlos Castagnino .

1922 – Muere el escritor francés Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido.

autor de 1928 – En los Estados Unidos, se estrena Steamboat Willie, el primer cortometraje de Mickey Mouse creado por Walt Disney.

el primer cortometraje de Mickey Mouse creado por Walt Disney. 1939 – Nace la escritora y activista canadiense Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada .

autora de . 1943 – Nace el actor y humorista argentino Daniel Rabinovich. Fue miembro de Les Luthiers.

1968 – Nace el actor y guionista estadounidense Owen Wilson .

1969 – Muere el empresario estadounidense Joseph P. Kennedy, padre de John Fitzgerald Kennedy.

padre de John Fitzgerald Kennedy. 1987 – Nace la actriz y cantante argentina Daniella Mastricchio.

1996 – La tenista argentina Gabriela Sabatini se retira de la actividad profesional.

se retira de la actividad profesional. 1999 – Muere el escritor y viajero estadounidense Paul Bowles.

2002 – Muere el actor estadounidense James Coburn.

2005 – Muere la actriz argentina Laura Hidalgo.

2017 – Muere el músico escocés Malcolm Young. Fue miembro de la banda AC/DC.