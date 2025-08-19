Las efemérides del 19 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional de la Fotografía.

La fecha conmemora el día de 1839 en que el francés Louis Daguerre presentó ante la Academia Francesa de Ciencias el daguerrotipo. Este procedimiento, que lograba imprimir una imagen sobre una superficie de plata, es considerado el antecesor directo de la fotografía.

Ese mismo día fue histórico por otra razón asociada a este moderno invento: el gobierno francés oficializó la liberación de la patente y declaró que podría ser utilizado por cualquier persona del mundo.

El primer daguerrotipo, considerado hoy la primera fotografía, había sido tomada por el científico un año antes, cuando logró una captura del Boulevard du Temple que ya es parte de la historia.

La primera fotografía de la historia fue tomada por Louis Daguerre en el Boulevard du Temple

Efemérides del 19 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1662 – Muere Blas Pascal, científico y filósofo francés.

1833 – Nace la prestigiosa diseñadora de moda francesa Coco Chanel.

1944 – Nace Hugo Orlando Gatti, arquero de fútbol argentino.

1945 – Nace Roberto Sánchez, conocido como “Sandro de América”, popular cantante y actor argentino.

1946 – Nace el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

1948 – Se funda la UTN (Universidad Tecnológica Nacional).

1951 – Nace el compositor y guitarrista argentino Gustavo Santaolalla.

1960 – Se lanza el Sputnik 5 con tres ratas y dos perros a bordo.

1977– Muere el cómico estadounidense Groucho Marx.