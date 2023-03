Efemérides del 2 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 2 de marzo reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 81 años del nacimiento del compositor estadounidense Lou Reed.

El nombre de este artista oriundo de Nueva York está asociado con The Velvet Underground, la banda que creó con John Cage, Sterling Morrison, Maureen Tucker y la cantante alemana Nico en su primer disco. Las canciones de Reed y sus compañeros alternaron estilos y se pusieron a la vanguardia sonora del momento. Hablando de su juventud en Freeport, Long Island, el músico confesó que antes de esa veta experimental, su primer amor musical fue con el doo wop y el rythim and blues que replicaba en la guitarra. Su banda creció con el padrinazgo de Andy Warhol, figura intermitente en la vida de Reed, que más tarde se distanció de esa escena para comenzar, a partir de la década del 70, una carrera solista que lo consolidó como un artista popular y a la vez de culto. Fue parte de la evolución sonora del cambio de décadas y colaboró con figuras como David Bowie y, más tarde en su vida, Metallica. A nivel personal, su bisexualidad, y el hecho de que dedicara el disco Coney Island Baby a su novia transexual, Rachel, lo convirtieron en un ícono de la liberación sexual en una época donde la inclusión de las minorías no era una bandera masiva. En 1992 conoció a la artista Laurie Anderson, que fue su compañera hasta el día de su muerte, el 27 de octubre de 2013, en el estado de Nueva York donde vivió toda su vida y con cuya ciudad homónima más se lo asocia.

Todo esto y más, en las efemérides del 2 de marzo

1561 - El capitán español Pedro del Castillo funda la Ciudad de Mendoza. La nueva urbe, hoy capital provincial, se denominó “Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja”

1939 – Muere Howard Carter, arqueólogo británico.

1942 – Nace el escritor John Irving.

1942 - Nace Lou Reed, reconocido cantante y músico estadounidense.

1946 - Nace el periodista y locutor argentino Rolando Hanglin.

1959 - Comenzaba la grabación de Kind of Blue de Miles Davis. Para muchos, uno de los discos más importantes dentro de la historia.

1962 - Nace Bon Jovi, cantante estadounidense e integrante del Salón de la Fama de los Compositores.

1968 - Nace el actor británico Daniel Craig, conocido por interpretar a James Bond en las últimas cuatro películas de la saga.

1976 - Nace la actriz argentina Florencia de la V.

1977 - Nace el músico Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

2019 – Muere Franco Macri, empresario y ejecutivo italiano nacionalizado argentino, padre del expresidente Mauricio Macri.

