Efemérides del 22 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 22 de enero reúnen una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy. Entre otros eventos asociados a la fecha, este domingo es el 15° aniversario de la muerte del actor Heath Ledger.

El intérprete que falleció un día como este de 2008 nació en Perth, Australia, en 1979. Luego de algunos roles en la televisión y el cine locales migró a los Estados Unidos, donde participó de la exitosa comedia 10 Things I Hate About You. Luego, su lugar en la escena cinematográfica global se afianzó con participaciones en películas como El Patriota y Monster Ball, que le dieron paso a roles protagónicos en films memorables como Casanova, Corazón de Caballero y Secreto en la Montaña. Otra de sus actuaciones más recordadas es la del Guasón en la película The Dark Night, de la saga de Batman, que fue dirigida por Christopher Nolan.

El 22 de enero de 2008, a sus 28 años, murió en su departamento producto de una sobredosis de somníferos. El hecho fue caratulado como un accidente aunque las píldoras habían sido obtenidas sin prescripción, pero al no localizarse la persona que se las dio, la investigación se cerró sin acusaciones.

Todo esto y más, en las efemérides del 22 de enero

1561 – Nace el filósofo y político inglés Francis Bacon.

1788 – Nace el poeta británico Lord Byron.

1849 – Nace el escritor y dramaturgo sueco August Strindberg.

1869 – Nace el místico ruso Grigori Rasputín.

1891 – Nace el político y filósofo italiano Antonio Gramsci.

1898 – Nace el cineasta soviético Serguéi Eisenstein. Entre otras películas, dirigió El Acorazado Potemkin (1925)

1901 – Muere la reina Victoria I del Reino Unido.

1940 – Nace el actor británico John Hurt.

1953 – Nace el cineasta y actor estadounidense Jim Jarmusch.

1959 – Nace la actriz estadounidense Linda Blair.

1961 – Nace el músico, cantante y dibujante estadounidense Daniel Johnston.

1965 – Nace el político argentino Mario Meoni.

1965 – Nace la actriz estadounidense Diane Lane.

1966 – Nace el músico y cocinero argentino Fabián “el Zorrito” Von Quintiero.

1968 – Nace el exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico brasilero Rogério Ceni.

1973 – Muere el político estadounidense Lyndon B. Johnson. Fue presidente de su país entre 1963 y 1969.

1982 – Nace el exfutbolista argentino Fabricio Coloccini.

2008 – Muere el actor australiano Heath Ledger. Tuvo papeles, entre otras películas, en Batman: El caballero de la noche (2008), Secreto en la Montaña (2005) y El Patriota (2000).

2018 – Muere la escritora estadounidense Úrsula K. Le Guin.

