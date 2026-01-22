Las efemérides del 22 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Heath Ledger.

El actor nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Luego de algunos roles en la televisión y el cine locales, migró a los Estados Unidos, donde participó de la exitosa comedia 10 cosas que odio de ti. Su lugar en el mundo del espectáculo global se afianzó con participaciones en películas como El patriota y Monster ball, que le dieron paso a roles protagónicos en films memorables como Casanova, Corazón de caballero y Secreto en la montaña. Otra de sus actuaciones más recordadas es la del Guasón en la película Batman: el caballero de la noche, una de la aclamada trilogía dirigida por Christopher Nolan. Este papel le daría el premio Oscar a Mejor Actor en 2009, de manera póstuma.

El Guasón de Heath Ledger

Ledger falleció a los 28 años un día como hoy, pero de 2008. Estaba filmando El imaginario mundo del Doctor Parnassus cuando fue encontrado muerto en su departamento, producto de una sobredosis de somníferos. El hecho fue caratulado como un accidente, aunque las píldoras habían sido obtenidas sin prescripción. Al no localizarse la persona que se las dio, la investigación se cerró sin acusaciones.

Efemérides del 22 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1561 – Nace el filósofo y político inglés Francis Bacon.

1788 – Nace el poeta británico Lord Byron.

1849 – Nace el escritor y dramaturgo sueco August Strindberg.

1869 – Nace el místico ruso Grigori Rasputín.

1891 – Nace el político y filósofo italiano Antonio Gramsci.

1898 – Nace el cineasta soviético Serguéi Eisenstein. Dirigió películas como El acorazado Potemkin (1925).

1901 – Muere la reina Victoria del Reino Unido.

1940 – Nace el actor británico John Hurt.

1953 – Nace el cineasta y actor estadounidense Jim Jarmusch.

1959 – Nace la actriz estadounidense Linda Blair.

1961 – Nace el músico, cantante y dibujante estadounidense Daniel Johnston.

1965 – Nace el político argentino Mario Meoni.

1965 – Nace la actriz estadounidense Diane Lane.

1966 – Nace el músico y cocinero argentino Fabián “el Zorrito” Von Quintiero.

1968 – Nace el exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico brasilero Rogério Ceni.

1973 – Muere el político estadounidense Lyndon B. Johnson. Fue presidente de su país entre 1963 y 1969.

1982 – Nace el exfutbolista argentino Fabricio Coloccini.

2008 – Muere el actor australiano Heath Ledger.

Heath Ledger en 10 cosas que odio de ti - Fuente: YouTube