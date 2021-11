Exclusivo: Ricky Martin, orgulloso de la obra de su esposo, en Miami

En más de una oportunidad, Ricky Martin expresó la admiración que siente por su marido, Jwan Yosef. La pareja se conoció gracias a que el cantante se encontró a través de las redes sociales con las obras del artista plástico sueco de origen sirio, a quien contactó para comprarle una pieza sin saber que se terminaría convirtiendo en su gran amor.

Este fin de semana, la estrella de la música pop latina acompañó a su esposo durante la exhibición Skin in the Game, en el marco del Art Basel de Miami Beach, en donde el padre de sus hijos expuso algunas obras . La curadora de la muestra, Zoe Lukow, estuvo muy atenta a la pareja y no dudó en ofrecerle una visita guiada al artista boricua.

Ricky Martin, Jwan Yosef y la curadora de la exhibición, Zoe Lukow

De la exposición participaron, además de Yosef, otros 34 artistas de diversas disciplinas. La temática giraba en torno al tacto, el erotismo, la piel y el potencial, la vulnerabilidad y el riesgo que contiene todo esto. Las obras “buscan establecer un diálogo con lo erótico y presenta una multiplicidad de interpretaciones sobre la piel”.

El domingo, la pareja dejó a sus cuatro hijos en casa y pasó una tarde en el centro de exhibición, en donde admiraron las obras de arte y conversaron con los diferentes expositores . La actriz y presentadora Eglantina Zingg, gran amiga del matrimonio, también fue de la partida.

El músico y el artista plástico admiraron las obras de los diferentes expositores, junto a la actriz y presentadora Eglantina Zingg

Martin y Yosef se conocieron en 2016, cuando después de conversar a través de Instagram durante varios meses decidieron concretar un encuentro cara a cara. “Estuvimos hablando como por seis meses, en donde ni siquiera escuché su voz. Hablábamos de arte, nada sexy… ¡Lo juro! Nada sexy. Era todo acerca de arte y sobre la vida en general. Luego viajé a Londres y finalmente nos conocimos”, contaba el artista.

El flechazo fue inmediato y Ricky no dudó en presentarle a sus hijos, los mellizos Valentino y Matteo, quienes nacieron a través de un vientre subrogado en 2008. Al poco tiempo Jwan se mudó a Estados Unidos para convivir con ellos y las cámaras comenzaron a captarlos juntos en muchas oportunidades.

En el 2017, muy enamorado, el cantante le pidió matrimonio a su novio y ese mismo año se casaron en secreto en una ceremonia muy íntima. “ Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluidos. Ya no puedo llamarlo novio, Jwan es mi esposo, mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa ”, recordó Ricky durante una entrevista con la revista ¡HOLA!.

Poco tiempo después la pareja decidió agrandar la familia. En el 2018 los artistas le dieron la bienvenida a Lucía, la única niña del clan. Un año después, en el 2019, llegaría el más pequeño de la casa, Renn. “Me gustan las familias grandes”, reconoció el cantante al anunciar que estaba esperando a su cuarto hijo. “Hay momentos en los que quiero tener diez hijos más, pero luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: ‘Está bien, tal vez estemos bien los seis’”, reveló este año durante una entrevista con Out Magazine.