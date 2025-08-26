Las efemérides del 26 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz.

La fecha conmemora a San Ginés de Roma, quien antes de ser canonizado fue un actor del siglo III. En una época donde el catolicismo era todavía perseguido —el Edicto de Milán que garantizó el libre culto en el Imperio Romano recién llegaría en el año 313—, San Ginés participó en una obra frente al emperador Diocleciano y otros miembros de la élite imperial. En su performance debía ridiculizar la ceremonia del bautismo, pero la historia cuenta que, al momento de recibir el agua sobre su frente, se convirtió al cristianismo y exhortó al público a hacer lo propio. Por ser considerado un blasfemo contra la religión romana oficial, fue decapitado y pasó a ser un mártir, así como el patrono de los actores y las actrices. En su onomástico se celebra el día de su profesión.

San Ginés de Roma fue un actor que murió ejecutado al convertirse al cristianismo en el Imperio Romano

Efemérides del 26 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Se inaugura oficialmente la Universidad de Buenos Aires, la más importante del país y una de las más prestigiosas de América Latina.

1886 – Nace el santo mapuche Ceferino Namuncurá.

1910 – Nace la Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre real fue Agnes Gonxha Bojaxhiu.

1914 – Nace en Bruselas, Bélgica, el escritor Julio Cortázar.

1936 – Se realiza la primera transmisión mundial de televisión a cargo de la BBC (British Broadcasting Corporation).

1971 – Nace la cantante mexicana Thalía.

1974 – Nace el actor argentino Joaquín Furriel.

1980 – Nace el actor estadounidense Macaulay Culkin.