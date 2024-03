Efemérides del 26 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 26 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia.

Aproximadamente 50 millones de personas de todas las edades padecen este trastorno neurológico, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe como un trastorno crónico no trasmisible del cerebro. La epilepsia se divide en convulsiva o no convulsiva. Como su nombre lo indica, las personas con el primer tipo experimentan movimientos anormales repentinos, que incluyen rigidez y temblores del cuerpo. En cambio, las epilepsias no convulsivas se caracterizan por otro tipo de efectos como cambios en el estado mental. . La detección temprana y un correcto acompañamiento desde los servicios de salud pueden hacer la diferencia en la calidad de vida de quienes tienen epilepsia: la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) estima que hasta el 70 por ciento de las personas diagnosticadas pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado.

¿Qué pasó un 26 de marzo?

1812 – Un terremoto destruye las ciudades de Caracas, La Guaira y San Felipe, en territorio de la actual Venezuela, matando entre 15 y 20 mil personas.

1827 – Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán.

1909 – Nace Héctor José Cámpora, político y odontólogo argentino, elegido presidente en 1973.

1911 – Nace Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense.

1931 – Nace Leonard Nimoy, actor estadounidense, el célebre «Sr. Spock» de Star Trek.

1935 – Nace Silvio Soldán, presentador de televisión argentino.

1944 – Nace Diana Ross, cantante y actriz estadounidense.

1944 – Nace Germán Kraus, actor argentino.

1946 – Nace Juan Alberto Mateyko, conductor de radio y televisión argentino.

1948 – Nace Steven Tyler, músico, frontman de Aerosmith.

1969 - En Biloxi, Mississippi, se suicida el escritor John Kennedy Toole, autor de La Conjura de los Necios y La Biblia de Neón

y 1988 – Muere Miguel Abuelo, músico de rock argentino

1991 – Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman el Tratado de Asunción, que establece el Mercosur (Mercado Común del Sur).

1997 – Se encuentran los cuerpos de 39 jóvenes varones de la secta Heavens Gate, que se suicidaron en un rancho de California (EE.UU).

Se celebra el Día Mundial del Clima.

