Las efemérides del 28 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día de la Ancianidad en la Argentina.

La fecha se corresponde con el día de 1948 en que Eva Duarte de Perón proclamó “Los Derechos de la Ancianidad”, un decálogo de puntos referidos a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre ellos, la dirigente y esposa de Juan Domingo Perón señaló el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación y al vestido. Además, también delineaba otros estándares de vida como el derecho al esparcimiento, el derecho al cuidado de la salud física y el derecho al respeto.

Estas pautas fueron incluidas en la reforma constitucional de 1949 y, aunque más tarde fueron derogadas junto con ella, quedaron como una guía hacia la vida digna de las personas mayores.

El Día de la Ancianidad se celebra en honor al día en que Eva Duarte de Perón declamó los Derechos de la Ancianidad BBC Mundo

Efemérides del 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1749 – Nace el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, también científico y dramaturgo.

1897 – Nace el actor francés Charles Boyer.

1918 – Nace el militar y político argentino Alejandro Lanusse.

1947 – Nace el periodista argentino Mauro Viale.

1962 – Nace el cineasta estadounidense David Fincher.

1963 – Más de 250.000 personas concentran en Washington en una marcha conducida por Martin Luther King contra la discriminación. Es el día de su discurso que comienza con la frase “yo tengo un sueño”.

1966 – Nace el arquero colombiano José René Higuita.

1969 – Nace el actor estadounidense Jack Black.

2004 – El deporte argentino se consagra con dos medallas olímpicas de oro en Atenas en fútbol y básquet, luego de 52 años sin alcanzar este logro.

2004 - Muere el escritor argentino Isidoro Blaisten.

2009 - A causa de peleas con sus compañeros, el guitarrista y cantante Noel Gallagher anuncia la separación de la banda británica de rock Oasis, de la que formaba parte con su hermano Liam Gallagher, Chris Hutton, Paul Arthurs, Paul McGuigan, Daniel Alexander y Tony McCarroll.