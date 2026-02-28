Las efemérides del 28 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Bailarín en la Argentina.

La celebración de los amantes de la danza rinde homenaje a Jorge Donn, uno de los más destacados bailarines argentinos. Esta jornada coincide con la fecha de su nacimiento, ocurrido en 1947 en la localidad bonaerense de El Palomar.

Los bailes más destacados de Jorge Donn

Impulsado por su madre, se destacó desde muy joven en la disciplina que lo haría famoso y en 1962 ya era alumno del Teatro Colón con solo 15 años. A los 16 años decidió migrar a Europa, luego de ver un espectáculo de la compañía Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart. “La creatividad de Jorge rellenaba, engrandecía y hasta superaba mis coreografías”, recordaría el francés que, años después, lo haría director artístico de esa misma compañía. Su participación en la película Los Unos y los Otros, donde puso en movimiento el Bolero de Ravel, le dio fama mundial. Afincado en el Viejo Continente, viajó asiduamente a la Argentina con presentaciones y, también, para ver a su familia. Su última visita a nuestro país se dio pocos meses antes de su muerte.

Falleció el 30 de noviembre de 1992 por complicaciones derivadas del VIH, en la ciudad suiza de Lausana. Tenía solo 45 años. Su destacada trayectoria le valió reconocimientos de la Dance Magazine Award y la Fundación Konex, entre otros, así como la asociación perpetua de su nombre con la danza, al celebrar el aniversario de su nacimiento con el Día del Bailarín en la Argentina.

Efemérides del 28 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1533 – Nace el filósofo y escritor francés Michel de Montaigne.

1903 – Nace el cineasta estadounidense Vincente Minnelli.

1916 – Muere el escritor estadounidense Henry James.

1917 – Muere el poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Almafuerte.

1942 – Nace el músico británico Brian Jones. Fue miembro fundador de The Rolling Stones.

1942 – Nace el exfutbolista italiano Dino Zoff.

1947 - Nace el bailarín argentino Jorge Donn.

1957 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Turturro.

1958 – Nace el actor argentino Eduardo Blanco.

1970 – Nace el escritor estadounidense Daniel Handler, también conocido por su seudónimo, Lemony Snicket.

1973 – Nace el actor y presentador argentino Diego Reinhold.

1976 – Nace la actriz y vedette uruguaya Mónica Farro.

1977 – Muere el historiador argentino José Luis Romero.

1978 – Nace el extenista argentino Mariano Zabaleta.

1981 – En Buenos Aires, en el estadio de Vélez Sarsfield, Queen ofrece su primer concierto en la Argentina.

Queen deslumbró a la Argentina en 1981