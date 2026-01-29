Efemérides del 29 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el cumpleaños de Susana Giménez, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 29 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que la conductora y actriz argentina Susana Giménez cumple 82 años.
Considerada una de las grandes divas de la farándula argentina, empezó como modelo y de ahí se fue destacando en diferentes rubros, como el cine, la televisión y el teatro. En 58 años de carrera, llegó a filmar 34 películas y actuar en 14 obras teatrales. Además, se volvió una de las caras más reconocibles de la televisión nacional, con programas como Hola Susana o su show homónimo, donde entrevistó a numerosas figuras y fue seguida por millones de televidentes a lo largo de los años.
Se trata de la segunda persona, después de Mirtha Legrand, en recibir el Martín Fierro de Brillantes, premio con el cual se busca reconocer el estrellato de una figura que haya ganado previamente los premios Martín Fierro de Oro y Martín Fierro de Platino.
- 1814 - El general Manuel Belgrano traspasó el mando del Ejército del Norte al general José de San Martín.
- 1845 – En Estados Unidos, se publica por primera vez el poema El cuervo, de Edgar Allan Poe.
- 1860 – Nace el escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov.
- 1874 – Nace el magnate y empresario estadounidense John D. Rockefeller Jr.
- 1926 – Nace el cantante argentino Roberto Goyeneche.
- 1944 – Nace el empresario y productor británico Andrew Loog Oldham.
- 1944 – Nace la actriz y conductora argentina Susana Giménez.
- 1945 – Nace el actor estadounidense Tom Selleck.
- 1954 – Nace la actriz, empresaria y presentadora estadounidense Oprah Winfrey.
- 1962 – Nace el empresario y dirigente de fútbol argentino Andrés Fassi.
- 1963 – Muere el poeta estadounidense Robert Frost.
- 1970 – Nace la actriz estadounidense Heather Graham.
- 1977 – Nace el actor estadounidense Justin Hartley.
- 1981 – Nace el cantante español Álex Ubago.
- 1981 – Nace el actor argentino Darío Lopilato.
- 1982 – Nace el cantante y actor estadounidense Adam Lambert.
- 1982 – Nace el exfutbolista argentino Leonardo Ponzio.
- 1997 – Muere el escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano.
- 2016 – Muere el cineasta francés Jacques Rivette.
- Se celebra el Día Mundial del Rompecabezas, también conocido como Día Mundial del Puzzle.
