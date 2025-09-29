Las efemérides del 29 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Mundial del Corazón.

La fecha busca concientizar sobre la importancia de los buenos hábitos para favorecer la buena salud cardiológica. Además, tiene como objetivo dar a conocer el efecto de las enfermedades cardiovasculares en el mundo, que afectan a millones de personas y durante las últimas décadas han presentado un considerable incremento.

Día Mundial del Corazón busca concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares y la necesidad de tomar hábitos saludables para evitarlas Shutterstock

Fue impulsada en 2000 por la Federación Mundial del Corazón (WHF, por su nombre en inglés: World Heart Federation) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). , que idearon generar un día dedicado al corazón. Por su parte, la iniciativa fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en ese mismo año, en el cual se habían registrado más de 2 millones de muertes asociadas a patologías coronarias. La jornada fue adoptada con rapidez a nivel mundial y desde entonces se celebra año tras año con el fin de sensibilizar acerca de las enfermedades cardiovasculares y de todo lo que se refiere a su control y prevención.

Efemérides del 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1547 – Nace el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, considerado “el padre de la novela”.

considerado “el padre de la novela”. 1864 – Nace el filósofo español Miguel de Unamuno.

1899 – Nace en Budapest el inventor húngaro Ladislao Biro , radicado en 1940 en la Argentina. Adoptó la ciudadanía de nuestro país y en territorio nacional creó el bolígrafo o birome, que patentó en Buenos Aires en 1943. Es autor de 32 inventos y, en su honor, cada 29 de septiembre se celebra el Día del Inventor en la Argentina.

– Nace en Budapest el inventor húngaro , radicado en 1940 en la Argentina. Adoptó la ciudadanía de nuestro país y en territorio nacional creó el bolígrafo o birome, que patentó en Buenos Aires en 1943. Es autor de 32 inventos y, en su honor, cada 29 de septiembre se celebra el Día del Inventor en la Argentina. 1917 – Nace el compositor folclórico argentino “Cuchi” Leguizamón.

1935 – Nace Jerry Lee Lewis, cantante estadounidense.

1936 – Nace el político italiano y empresario Silvio Berlusconi, periodista deportivo y magnate de los medios.

periodista deportivo y magnate de los medios. 1940 – Nace Nicola Di Bari, cantautor italiano.

cantautor italiano. 1964 – Aparece Mafalda, personaje creado por Quino en el diario Primera Plana.

Quino y la creación de Mafalda - Fuente: Resiste un archivo

2009 – Samoa es afectada por un terremoto de magnitud 8.4 que provoca un tsunami. Mueren 192 personas y 400 resultan heridas.

2010 – Muere el actor de cine estadounidense Tony Curtis.

2013 – El mediocampista Juan Román Riquelme alcanza la marca de Silvio Marzolini como el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Boca Juniors en el estadio La Bombonera: 194. Fue en el partido que Boca derrotó a Quilmes por 2-0. Riquelme superó luego la marca de Marzolini al llegar a los 206 partidos con el Xeneize.

– El mediocampista Juan Román Riquelme alcanza la marca de Silvio Marzolini como el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Boca Juniors en el estadio La Bombonera: 194. Fue en el partido que Boca derrotó a Quilmes por 2-0. Riquelme superó luego la marca de Marzolini al llegar a los 206 partidos con el Xeneize. 2018 - Muere Otis Rush, músico estadounidense.