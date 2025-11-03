Las efemérides del 3 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumple un nuevo aniversario de la explosión del arsenal militar en Río Tercero, en la provincia de Córdoba.

Hace 30 años ocurrió este hecho en el que murieron siete personas y hubo más de 300 heridos. La explosión del arsenal del Ejército en Córdoba fue determinado por la Justicia como una voladura intencional, con el fin de obstruir la investigación del tráfico de armas a Ecuador y Croacia, países sobre los que pesaba un embargo internacional en esa época por el conflicto bélico con Perú en la Guerra del Cenepa y con Serbia en el marco de la disolución de Yugoslavia, respectivamente. Para el expresidente en función por aquel entonces, Carlos Menem, dicha investigación significó 167 días de prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato, así como una condena en primera instancia de siete años que fue apelada. En 2013, Menem fue absuelto por prescripción ante la falta de sentencia firme en el caso del tráfico de armas. Al momento de morir, el 14 de febrero de 2021, tenía pautada una citación judicial para el 24 de febrero por la explosión del arsenal.

La voladura intencional del arsenal de Río Tércero dejó siete muertos, 300 heridos y una ciudad en ruinas Archivo

Efemérides del 3 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1912 – Nace el militar y dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

1915 – Nace el actor argentino Osvaldo Miranda.

1921 – Nace el actor estadounidense Charles Bronson.

1930 – Nace el sociólogo y filósofo argentino Juan José Sebreli.

1931 – Nace la actriz italiana Monica Vitti.

1934 – La Asociación Argentina de Football (AAF) y la Liga Argentina de Football (LAF) se fusionan y nace la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

1943 – Nace el periodista argentino Jorge Lafauci.

1945 – Nace el exfutbolista alemán Gerd Müller . Con la Selección de su país fue campeón del mundo en 1974.

1952 – Nace la actriz y comediante estadounidense Roseanne Barr.

1954 – Fallece el pintor francés Henri Matisse.

Odalisca con magnolias (1923), de Henri Matisse, quien murió un día como este de 1954 Gentileza Christies

1957 – Nace el actor sueco Dolph Lundgren.

1958 – Se inaugura la sede de la Unesco en París, Francia.

1958 – Se pone en órbita la Sputnik 2, nave soviética en la que viajaba la perra Laika.

1967 – Nace el actor y humorista uruguayo Oscar Fernando Straneo Díaz, más conocido como “Pichu”.

1969 – Nace el periodista argentino Nacho Goano .

1979 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Pablo Aimar.