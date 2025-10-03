Efemérides del 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 3 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Nacional del Odontólogo.

La fecha surge como un homenaje al día de 1917 se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con esta profesión que cuida la salud bucal y de esta forma, la salud de las personas. Casi una década más tarde, en 1925, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso que el 3 de octubre fuera la fecha oficial para celebrar el Día de la Odontología en Latinoamérica. La Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que tienen este día dedicado a los profesionales de la higiene bucal.

El Día del Odontólogo se celebra hoy en distintos países de América Latina Pexels

Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1226 – Muere San Francisco de Asís.

1714 – Por cédula de Felipe V, queda constituida la Real Academia Española.

1940 – Nace Nacha Guevara , actriz argentina.

, actriz argentina. 1942 – Nace Roberto Perfumo, futbolista, entrenador y periodista deportivo argentino.

futbolista, entrenador y periodista deportivo argentino. 1954 – Nace Steve Ray Vaughan, guitarrista, cantante, compositor y productor estadounidense.