Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles 3 de septiembre es el Día Nacional del Ferretero, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 3 de septiembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Nacional del Ferretero.
Se trata de una festividad que data del año 1943, pero que conmemora el 3 de septiembre de 1905, día en el que se fundó la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), que en ese primer momento se llamaba Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina. Esa fecha fundacional para el sector es recordado hoy como el Día del Ferretero, y es una ocasión en la que la sociedad extiende un saludo a los trabajadores del rubro.
La Cafara nació con el objetivo de unir a los integrantes de esta profesión y luchaba no solo por garantizar sus derechos, sino también por establecer y unificar criterios para la mejora de este servicio. En 1933 adquirieron su primera sede, la cual estaba ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el tiempo, se han ido instalando en diferentes ciudades del país, como Ramos Mejía, Rosario, Córdoba Capital, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata y San Juan.
Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1920 – Nace León Ferrari, artista plástico argentino.
- 1940 – Nace Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo.
- 1949 – Nace José Pekerman, DT bicampeón mundial con la selección juvenil, quien dirigió al combinado mayor en el Mundial de Alemania 2006.
- 1950 – Racing inaugura su estadio, que fue bautizado como Presidente Perón.
- 1965 – Nace el actor estadounidense Charlie Sheen.
- 1971 – Juan Domingo Perón recibe de los militares el cadáver de Eva Duarte de Perón.
- 1977 – Muere Paloma Efron, más conocida como “Blackie”, cantante, periodista y conductora pionera de la radio y televisión argentina.
- 2004 – En una escuela de Beslán, agentes rusos matan a 335 personas en la operación de liberación de rehenes.
- 2017 – Evacúan a 60.000 personas en Fráncfort para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor evacuación de la historia de la posguerra alemana.
- 2024 - Muere la actriz Selva Alemán.
- Se celebra el Día del Ferretero en la Argentina.
- Se celebra el Día Mundial de la Higiene.
Otras noticias de Efemérides
- 1
“La pulpe”, el rincón cerca del pasaje Voltaire que, con más de 20 años, conquista al barrio con su abundante sándwich de milanesa
- 2
Lauren Manaker, experta en nutrición de Carolina del Sur: qué es más saludable en un menú de comida rápida
- 3
Se quiso sacar una selfie después de hacer un salto de 90 metros pero resbaló, cayó al vacío y murió
- 4
Cómo hacer los mejores tequeños en la Air Fryer: la receta perfecta de un chef venezolano