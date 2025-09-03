Las efemérides del 3 de septiembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Nacional del Ferretero.

Se trata de una festividad que data del año 1943, pero que conmemora el 3 de septiembre de 1905, día en el que se fundó la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), que en ese primer momento se llamaba Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina. Esa fecha fundacional para el sector es recordado hoy como el Día del Ferretero, y es una ocasión en la que la sociedad extiende un saludo a los trabajadores del rubro.

La Cafara nació con el objetivo de unir a los integrantes de esta profesión y luchaba no solo por garantizar sus derechos, sino también por establecer y unificar criterios para la mejora de este servicio. En 1933 adquirieron su primera sede, la cual estaba ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el tiempo, se han ido instalando en diferentes ciudades del país, como Ramos Mejía, Rosario, Córdoba Capital, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata y San Juan.

Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1920 – Nace León Ferrari, artista plástico argentino.

La Civilización Occidental y Cristiana, obra de León Ferrari fabian-malavolta-16567

1940 – Nace Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo.

1949 – Nace José Pekerman, DT bicampeón mundial con la selección juvenil, quien dirigió al combinado mayor en el Mundial de Alemania 2006.

1950 – Racing inaugura su estadio, que fue bautizado como Presidente Perón.

El estadio Presidente Perón, apodado el Cilindro de Avellaneda, fue inaugurado un día como hoy @RacingClub - Telam