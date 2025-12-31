Las efemérides del 31 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que celebra la Nochevieja, es decir, el último día del año 2025.

Esta fecha hace referencia al calendario gregoriano, para quienes es Nochevieja. En los lugares del mundo que se rigen por este sistema, se considera que es el último día del año. De todas maneras, la aceptación casi global de esta forma de medir el tiempo hace que sea una fecha que capta la atención de las personas en todos los rincones del planeta, aun aquellos que se rigen por otros calendarios.

En la Nochevieja, las personas se juntan con sus seres queridos para recibir el Año Nuevo a la medianoche (imagen ilustrativa) FaustFoto

Por eso, en el paso del 31 de diciembre al 1° de enero los festejos llegan de forma sucesiva, según la ubicación geográfica y el huso horario de cada zona. Por eso, el Año Nuevo “llega” primero a Kiribati, una nación insular de Oceanía. El año 2026 comenzará este jueves y la fecha es feriado en toda la Argentina.

La costumbre es hacer una cena con seres queridos para recibir el nuevo año. Algunos incluso hacen algunos rituales o tradiciones, como es el caso de comer 12 uvas a la medianoche o tirar fuegos artificiales para celebrar.

Efemérides del 31 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1869 – Nace el pintor francés Henri Mattise.

1878 – Nace el escritor y dramaturgo uruguayo Horacio Quiroga.

1902 – Fallece el pintor argentino Cándido López.

1936 – Fallece el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno.

1937 – Nace el actor y músico británico Anthony Hopkins.

1941 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico escocés Alex Ferguson.

1942 – Nace el músico británico Andy Summers, integrante de la banda The Police.

1943 – Nace el actor británico Ben Kingsley.

1947 – Nace la cantante y música brasileña Rita Lee.

1958 – Nace el periodista y locutor argentino Mario Mazzone.

1959 – Nace el actor estadounidense Val Kilmer.

1965 – Nace el escritor estadounidense Nicholas Sparks.

1977 – Nace el rapero surcoreano Park Jae-sang, más conocido como PSY.

El videoclip de Gangnam Style