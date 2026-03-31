¿Qué pasó el 2 de abril de 1982 resumen para niños?

El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de este territorio junto a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La fecha se celebra cada año como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en honor a todas las personas que fueron parte de este suceso histórico que duró 74 días.

Se cumplen 44 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas Archivo

¿Qué pasó el 2 de abril de 1982?

Para comprender la Guerra de Malvinas, es importante conocer este territorio. Se ubican en el océano Atlántico Sur, dentro de la plataforma continental de América del Sur y rodeadas por el Mar Argentino. Sin embargo, desde 1833 se encontraban ocupadas por el Reino Unido.

El inicio del conflicto se dio el 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de reclamar su soberanía. En ese entonces, el país se encontraba bajo la última dictadura militar y la Junta Militar era quien había ordenado esta misión. Al ocupar el Puerto Argentino, capital del archipiélago, la disputa escaló rápidamente. De esta manera, la primera ministra británica Margaret Thatcher decidió responder y enviar una flota naval para recuperar el control.

El conflicto

La Guerra de Malvinas tuvo una duración de 74 días, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982. Durante ese tiempo, la Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en combates navales, aéreos y terrestres en las islas y sus alrededores. Reino Unido contaba con una gran cantidad de recursos militares a pesar de la distancia geográfica.

La guerra se desarrolló en condiciones climáticas difíciles, con bajas temperaturas y fuertes vientos, lo que hizo aún más compleja la situación para los combatientes. Entre los hechos más destacados se encuentra el hundimiento del ARA General Belgrano, el 2 de mayo de 1982. El buque argentino fue atacado por un submarino británico, lo que provocó la muerte de 323 personas. Días más tarde, la aviación argentina logró hundir el destructor británico HMS Sheffield, en un ataque que causó la muerte de 20 marineros.

Finalmente, el 14 de junio de 1982, la comandancia argentina declaró la rendición, poniendo fin al conflicto.

El conflicto bélico duró 74 días

Quiénes participaron de la guerra

La Guerra de Malvinas contó con la participación de 23.544 argentinos y 25.948 británicos. El cuerpo argentino fue conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como también fuerzas de seguridad. Muchos de los soldados eran jóvenes menores de 25 años.

El conflicto dejó un total 649 soldados argentinos fallecidos, 255 británicos y tres isleños; y se contabilizaron más de 1600 soldados argentinos heridos. Una vez terminada la guerra, se registraron más de 500 suicidios por parte de excombatientes argentinos, debido a traumas y causas psicológicas asociadas a las batallas.

Cada año, se recuerda el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en honor a todas las personas afectadas por este conflicto bélico. La jornada es también la oportunidad para reflexionar y mantener vivo el reclamo por la soberanía del territorio.