Martin Luther King y su frase más destacada: “Tengo un sueño”

El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. se dirigió a una multitud congregada en el Lincoln Memorial de Washington D.C., donde pronunció palabras que resonarían a través de las décadas. Su famoso discurso, conocido universalmente como “I have a dream” (“Tengo un sueño”), trascendió la coyuntura política para transformarse en un manifiesto ético sobre la justicia y la dignidad humana.

La alocución fue el clímax de la Marcha sobre Washington, un evento donde más de 200.000 personas se reunieron para exigir igualdad ante la ley. Para King, la frase “Tengo un sueño” no era una mera figura retórica, sino una proyección esperanzadora sobre un futuro en el que los ciudadanos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, un ideal profundamente arraigado en los principios fundacionales de la democracia estadounidense.

El histórico discurso de Martin Luther King donde expresó “Tengo un sueño”

En su discurso, King utilizó metáforas bíblicas y constitucionales para describir la urgencia del momento. Según el transcripto publicado por la organización NPR, el líder advirtió contra el “tranquilizante del gradualismo”, donde instó a la nación a cumplir con la promesa de libertad contenida en la Declaración de Independencia. Este mensaje buscaba exponer que Estados Unidos había entregado a sus ciudadanos negros un “cheque sin fondos” en términos de derechos civiles. King apeló a la no violencia, una filosofía que guió su liderazgo durante toda su trayectoria. Tomás Albaladejo, en sus estudios filológicos sobre el texto, destaca que el discurso funcionó como una construcción anafórica que estructuró una demanda política social, lo que convirtió el lamento por la injusticia en un llamado a la acción colectiva por la fraternidad.

La biografía de King, recopilada por la Fundación Nobel, explica que el activista nació en Atlanta en 1929 en el seno de una familia de predicadores bautistas. Educado en instituciones de prestigio como Morehouse College y la Universidad de Boston, donde obtuvo un doctorado en teología, desarrolló una visión intelectual que fusionaba la ética cristiana con las tácticas de resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. Su ascenso al liderazgo nacional ocurrió en 1955, tras ser elegido para dirigir el boicot a los autobuses de Montgomery, una protesta motivada por el arresto de Rosa Parks. Este éxito inicial, que logró desegregar el sistema de transporte público, lo consolidó como la cara visible de la Southern Christian Leadership Conference.

Martin Luther King Jr. junto a su Premio Nobel de la Paz, obtenido en 1964 AP

A lo largo de los años 60, su influencia creció exponencialmente, a pesar de enfrentar detenciones frecuentes y amenazas constantes contra su vida. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor incansable, convirtiéndose a los 35 años en el galardonado más joven de la historia hasta ese momento. No obstante, sus años finales estuvieron marcados por desafíos significativos, donde enfrentó críticas de sectores radicales del movimiento, que lo consideraban demasiado cauto, mientras intentaba expandir su lucha contra la pobreza, la desigualdad económica y la participación estadounidense en la guerra de Vietnam.

El 4 de abril de 1968, mientras apoyaba una huelga de trabajadores de saneamiento en Memphis, Tennessee, Martin Luther King fue asesinado por un francotirador en el balcón del hotel donde se alojaba. Su muerte desató una ola de disturbios en más de un centenar de ciudades, lo que evidenció la profunda herida social que aún persistía en la nación. A pesar de la controversia que rodeó la investigación de su asesinato, su legado se mantuvo vigente. En 1983, Estados Unidos estableció el Día de Martin Luther King Jr., una fecha dedicada a reflexionar sobre los principios de igualdad que él defendió. A través de sus escritos y oratoria, King logró transformar el activismo local en una cruzada global por la libertad.