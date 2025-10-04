Efemérides del 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 4 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se conmemora el primer debate presidencial que se llevó a cabo en el país. Este evento marcó un antecedente político importante en la Argentina, aunque en otros lugares esta costumbre había comenzado mucho tiempo antes. Desde entonces, en todos los comicios que se define el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional se lleva a cabo una puesta en común entre los candidatos.

Este hecho ocurrió un día como hoy, pero de 2015. Se trató de la previa a la votación en la que se impuso Mauricio Macri como presidente. Con la ausencia de Daniel Scioli, el líder de PRO, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás Del Caño protagonizaron la discusión. El evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue transmitido por dos canales de televisión en simultáneo.

Luego de las elecciones, hubo un segundo debate para el balotaje entre Macri y Scioli, donde participaron ambos candidatos, el 15 de noviembre de 2015.

Al año siguiente, en 2016 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.337, mediante la cual se estableció la obligatoriedad del debate entre los candidatos a presidente como parte del cronograma electoral. Es así que todos los aspirantes a asumir este cargo que hayan vencido sus internas o hayan superaron el piso del 1,5 por ciento de los votos en las PASO están obligados a pasar por esta instancia para presentar sus propuestas al electorado. A partir de esta normativa, se llevaron dos ediciones más de debates presidenciales, incluido el de las elecciones nacionales 2023.

Efemérides del 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1669 – Muere Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor y grabador holandés.

pintor y grabador holandés. 1725 – Se funda en Santa Fe la ciudad de Rosario.

1868 – Nace el político y presidente argentino Marcelo T. de Alvear.

1872 – Se establece el Servicio Meteorológico Nacional.

1895 – Nace Buster Keaton, actor, guionista y director estadounidense de cine mudo.

actor, guionista y director estadounidense de cine mudo. 1917 – Nace la cantautora chilena Violeta Parra.

1924 – Nace el actor estadounidense Charlton Heston.

1937 – Nace Violeta Rivas, cantante y actriz argentina.

1946 – Nace la actriz estadounidense Susan Sarandon .

1955 – Nace el exfutbolista argentino Jorge Valdano.

1957 – La URSS lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik.

1961 – Nace Silvina Garré, cantautora argentina.

cantautora argentina. 1964 – Nace la actriz y conductora argentina Claudia Fontán.

1965 – Nace Fidel Nadal, músico y cantante argentino de reggae.

músico y cantante argentino de reggae. 1966 – Nace el actor argentino Federico D’Elía.

1970 – Muere Janis Joplin, cantante estadounidense.

1971 – Nace Pablo Trapero, cineasta argentino.

cineasta argentino. 1975 – Muere el actor y humorista argentino Pepe Biondi.

2009 – Muere la emblemática cantante argentina Mercedes Sosa.