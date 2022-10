Martín Palermo se quebró al recordar que Diego Maradona lo acompañó durante el peor momento de su vida

Este martes, el entrenador de fútbol Martín Palermo brindó una entrevista a Un buen momento, (Radio La Red) en el que habló sobre su carrera, su presente, su vida personal e hizo un análisis de la función de los delanteros en el deporte. A su vez, aprovechó para contar un recuerdo con Diego Armando Maradona, quien lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 y con el que formó una especial relación, y no logró contener las lágrimas al rememorar que el Diez estuvo presente en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando perdió al hijo que esperaba con su novia en el 2006.

El “Titán” fue una pieza clave en el equipo dirigido por Maradona para la clasificación a la cita mundialista del 2010, ya que fue el autor del gol agónico frente a Perú en fase clasificatoria. Este histórico tanto le valió el pasaje para cerrar su carrera futbolística en el Mundial a los 36 años, luego de una formidable carrera en Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Villarreal CF.

Martín Palermo recordó cuando Diego Maradona lo acompañó en un duro momento de su vida

“Yo no te había visto llorar nunca y mirá que uno te vio por alegrías y por tristezas. Quiero preguntarte si te pasa lo que dijo (Jorge) Valdano, si es el ausente más presente, ¿qué te pasa cuando ves algo de Diego?”, consultó el periodista Martín Arévalo.

“Es un vacío, una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia (Villafañe) y ya al verla me generaba emoción, como que faltaba algo”, respondió el exdelantero, que no pudo contener las lágrimas: “Siempre pasa lo mismo que la emoción me va a traicionar y soy así, desde lo sentimental, desde lo que Diego me genera. Siempre me pasa lo mismo, que no puedo controlar mis sensaciones internas”.

“Siempre pensaba que iba a aparecer: que saldrá en alguna nota ‘Diego llegó a Qatar, o a Dubai, o a la Argentina...’ y no llega”, manifestó. En ese momento, Arévalo hizo referencia a que el “Pelusa” era el primero en llamarlo cada vez que tenía una gran actuación, pero también en las malas rachas.

“Estaba siempre. La relación que tuvimos, primero, como jugador, en la última etapa de él en Boca vivimos lindas cosas. Lo disfrutamos con Guillermo (Barros Schelotto) los últimos seis meses de su carrera. Él te daba lo que tenía, se brindaba por todos. Después fue vivir y compartir cosas muy lindas con él, con su familia”, recordó el exdelantero.

“Yo cuando estuve pasando un mal momento con lo de mi hijo, apareció él en el hospital y estuvo conmigo. Esas cosas no se olvidan. Estuvo cuando lo necesité”, manifestó antes de emocionarse hasta las lágrimas, y agregó: “A veces uno necesita esa persona para estar al lado, ese amigo. A pesar de que no era mi amigo, fue esa persona que me llevó a sentir la pasión”. Cabe mencionar que durante el 2006, el exfutbolista de Boca Juniors esperaba un hijo y se enteró a comienzos de agosto que murió antes de nacer.

Por último, Martín Palermo se refirió a la primera situación que marcó su “enamoramiento” con Diego Armando Maradona. “En el año 94, cuando pasó lo de Estados Unidos, estaba mirando la televisión con mi novia, estaba el papá ahí y Diego comenzó a decir que le cortaron las piernas. Fue como ese ‘amor a primera vista’ de lo que sentía por Diego y comencé a llorar”, introdujo.

“Me miró el papá de mi novia en ese momento y me dice ‘¿por este llorás?’. Y yo por dentro decía no sabe lo que significa esta persona para mí y lo que transmite. Ese amor duró y el tiempo me llevó a conocerlo, a compartir y me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años. Eso no hay nada que a mí me lo haga olvidar”, concluyó Martín Palermo, quien en reiteradas ocasiones demostró el sentimiento que tiene por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

