Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 8 de diciembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes, que es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de John Lennon, uno de los músicos más influyentes del rock y exmiembro de los Beatles.

Un día como hoy, pero de 1980, Mark Chapman mató al artista en Nueva York. El crimen ocurrió en las escalinatas de ingreso al edificio Dakota, el edificio “embrujado” para muchos, y hogar del matrimonio de Lennon con Yoko Ono y su hijo Sean. Allí lo emboscó Chapman, cerca de las 11 de la noche, que lo había estado esperando desde la tarde con un revólver en el bolsillo. Influido por “voces” que le pedían que cometiera el crimen por “gloria personal”, el asesino abrió fuego sobre el cantautor y le causó múltiples heridas que acabaron con su vida a la temprana edad de 40 años. Antes de matarlo, Chapman le pidió un autógrafo en una copia del álbum Double Fantasy. Luego de entregarle de vuelta el disco, el joven de 25 años apretó el gatillo. La muerte del exBeatle causó una gran conmoción y fue llorado por sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

El homenaje a John Lennon en Central Park, Nueva York Evan Agostini - Hulton Archive

Además de ser el líder y fundador de los Beatles, Lennon también tuvo una carrera solista exitosa. Es por eso que el nacido en Liverpool es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Además de los hits que hizo junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, alguno de sus temas más conocidos son “Imagine”, “Happy Xmas (War Is Over)”, “Woman” y su reversión de “Stand by me”.

En 2023 Lennon volvió a ser noticia porque Paul McCartney y Ringo Starr ―los Beatles que siguen vivos― sacaron un nuevo tema de la banda en que se escucha la voz de su excompañero. Titulada “Now and Then”, se trata de un demo que habían grabado en los años 70 y fue recuperado con la ayuda de nuevas tecnologías.

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1829 – En la Argentina, Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y comienza su primer gobierno.

1859 – Muere el escritor británico Thomas de Quincey.

1861 – Nace el cineasta e ilusionista francés Georges Méliès.

1886 – Nace el pintor mexicano Diego Rivera.

1925 – Nace el músico y actor estadounidense Sammy Davis Jr.

1936 – Nace el actor estadounidense David Carradine.

1943 – Nace el cantante y poeta estadounidense Jim Morrison.

1953 – Nace la actriz y modelo estadounidense Kim Basinger.

1966 – Nace la cantautora irlandesa Sinéad O’Connor.

1974 – Nace el cantante y actor mexicano Cristian Castro.

1977 – Nace el músico y cantante argentino Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

1980 – Muere el músico y cantante británico John Lennon. Es asesinado por Mark Chapman en Nueva York, Estados Unidos.

1982 – Nace la cantante y actriz trinitense Nicki Minaj.