Las efemérides del 9 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que cumple 55 años el músico y actor Diego Torres.

Este artista destacado del pop nacional comenzó su carrera musical desde muy joven, inspirado por su madre, Lolita Torres, una cantante y actriz nacional. Él siguió sus pasos, y no solo incursionó en la industria musical, sino que también en la pantalla chica y grande, donde tuvo participaciones en programas como el recordado La Banda del Golden Rocket y la película Papeles en el Viento.

El videoclip de Color esperanza - Fuente: Youtube

Como músico, editó once discos de estudio (el último de ellos, Mi Norte & Mi Sur, en 2025), dos en vivo y otro par de recopilatorios, que vendieron millones de copias. Tiene una carrera exitosa y convocante en la que algunos de sus mayores hits son “Color Esperanza”, “Usted” y “No Alcanzan las Flores”.

Efemérides del 9 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1454 – Nace Américo Vespucio, navegante italiano, cuyo nombre fue dado al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.

1923 - Una enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder en la URSS.

1941 – Nace el actor argentino Antonio Gasalla.

1943 – Nace Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense. Gran maestro de ajedrez, campeón mundial entre 1972 y 1975.

1959 – Se crea Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Considerada un ícono de los Estados Unidos.