Efemérides del 9 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este lunes incluyen el cumpleaños n° 55 de Diego Torres, entre otros eventos asociados a la fecha
- 2 minutos de lectura'
Las efemérides del 9 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que cumple 55 años el músico y actor Diego Torres.
Este artista destacado del pop nacional comenzó su carrera musical desde muy joven, inspirado por su madre, Lolita Torres, una cantante y actriz nacional. Él siguió sus pasos, y no solo incursionó en la industria musical, sino que también en la pantalla chica y grande, donde tuvo participaciones en programas como el recordado La Banda del Golden Rocket y la película Papeles en el Viento.
Como músico, editó once discos de estudio (el último de ellos, Mi Norte & Mi Sur, en 2025), dos en vivo y otro par de recopilatorios, que vendieron millones de copias. Tiene una carrera exitosa y convocante en la que algunos de sus mayores hits son “Color Esperanza”, “Usted” y “No Alcanzan las Flores”.
Efemérides del 9 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1454 – Nace Américo Vespucio, navegante italiano, cuyo nombre fue dado al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.
- 1923 - Una enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder en la URSS.
- 1941 – Nace el actor argentino Antonio Gasalla.
- 1943 – Nace Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense. Gran maestro de ajedrez, campeón mundial entre 1972 y 1975.
- 1959 – Se crea Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Considerada un ícono de los Estados Unidos.
- 1961 – El Sputnik 9 lleva a la perra Chernushka en órbita.
- 1971 – Nace Diego Torres, cantante y actor argentino.
- 1974 - Nace el cantante español Ismael Serrano.
- 1975 – Nace Juan Sebastián Verón, futbolista argentino.
- 1992 - Nace la actriz argentina Eugenia “China” Suárez.
- 1994 - Muere el escritor Charles Bukowski.
- 2023 - Muere el futbolista argentino Luis Antonio Ludueña.
- 1
La frase con la que Aristóteles reveló el secreto de la felicidad
- 2
La pimienta, bajo la lupa: científicos revisan si sus beneficios para la salud están exagerados
- 3
Qué significa cuando tu gato maúlla mucho y cómo entender sus señales
- 4
Qué significa para la psicología que una persona doble las medias en bolitas