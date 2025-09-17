Ejercicios efectivos para eliminar gases intestinales y aliviar el malestar estomacal rápidamente.

La acumulación de gases en el sistema digestivo es una causa común de malestar estomacal, hinchazón y presión abdominal. Aunque el cuerpo suele expulsarlos de forma natural a través de eructos o flatulencias, en algunas situaciones estos mecanismos no son suficientes.

Cuando los gases quedan atrapados, pueden generar incomodidad persistente. En estos casos, realizar ejercicios específicos puede ser una solución rápida, natural y efectiva para liberar los gases intestinales y aliviar los síntomas asociados.

La postura de cobra alivia los gases intestinales. (Fuente: Pexels)

Durante la digestión, el cuerpo genera gases intestinales como resultado de la descomposición de los alimentos y la acción de las bacterias en el intestino. Este proceso produce compuestos como dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y metano, que normalmente se eliminan sin dificultad. Sin embargo, ciertos factores como una digestión lenta, el tipo de alimentos ingeridos o el estrés pueden dificultar su expulsión, provocando sensación de hinchazón, pesadez y molestias abdominales.

¿Cómo expulsar los gases estomacales con ejercicios?

Respiración profunda: esta técnica es sencilla pero eficaz. Tenés que sentarte o acostarte en algún lugar cómodo, respirar profundamente por la nariz y al llenar el abdomen de aire, exhalar lentamente por la boca, repetir varias veces este ejercicio liberará gases además de relajar la mente y el cuerpo.

esta técnica es sencilla pero eficaz. Tenés que sentarte o acostarte en algún lugar cómodo, respirar profundamente por la nariz y al llenar el abdomen de aire, exhalar lentamente por la boca, repetir varias veces este ejercicio liberará gases además de relajar la mente y el cuerpo. Movimientos de rodillas: masajear el abdomen suavemente y acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas, llevar las piernas al pecho abrazándola con los brazos por unos segundos.

masajear el abdomen suavemente y acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas, llevar las piernas al pecho abrazándola con los brazos por unos segundos. Postura de la cobra: esta es una postura típica del yoga, facilita la expulsión de gases y relaja los músculos. Hay que acostarse boca abajo, levantar el torso hacía arriba con las palmas de las manos en el suelo, estirar los brazos completamente.

esta es una postura típica del yoga, facilita la expulsión de gases y relaja los músculos. Hay que acostarse boca abajo, levantar el torso hacía arriba con las palmas de las manos en el suelo, estirar los brazos completamente. Masaje abdominal: en una postura cómoda, sentado o acostado, sólo hay que masajear el abdomen en sentido de las agujas del reloj; esto liberará los gases dentro del tracto digestivo.

en una postura cómoda, sentado o acostado, sólo hay que masajear el abdomen en sentido de las agujas del reloj; esto liberará los gases dentro del tracto digestivo. Postura del Niño: esta postura del yoga es muy efectiva. Ponerse en cuatro apoyos y sentarse sobre los talones, estirar los brazos hacía adelante y que la frente toque el suelo. Mantenerse en esa posición libera gases y destensa la espalda.

esta postura del yoga es muy efectiva. Ponerse en cuatro apoyos y sentarse sobre los talones, estirar los brazos hacía adelante y que la frente toque el suelo. Mantenerse en esa posición libera gases y destensa la espalda. Estiramiento lateral: estirar los músculos abdominales ayudará a liberar los gases de los lados laterales. Sentate en el suelo y estirá las piernas, estirá el torso hacía un lado y tratá de tocar el suelo con la mano, luego repetir hacía el otro lado.

Ejercicios efectivos para eliminar gases intestinales y aliviar el malestar estomacal rápidamente. Freepik

¿Cómo evitar la acumulación de gases?

Tené en cuenta que la alimentación es la causante de la acumulación de gases y la dieta que lleva puede generar que el aparato digestivo sea más lento y esto produce malestar estomacal. Algunos consejos preventivos son:

Hidratación: mantener el organismo hidratado es fundamental para una buena digestión, esto procesa los alimentos más fácil.

mantener el organismo hidratado es fundamental para una buena digestión, esto procesa los alimentos más fácil. Dieta de fibra: en la dieta hay que incluir alimentos como las frutas, verduras, legumbres y granos, lo cual ayuda a regular el tránsito intestinal.

en la dieta hay que incluir alimentos como las frutas, verduras, legumbres y granos, lo cual ayuda a regular el tránsito intestinal. Evitar alimentos con gas : las legumbres, el brócoli y las bebidas carbonatadas son reconocidas por generar gases estomacales; es mejor evitarlas o reducir su consumo.

: las legumbres, el brócoli y las bebidas carbonatadas son reconocidas por generar gases estomacales; es mejor evitarlas o reducir su consumo. Lactosa: consultar con tu médico si sufrís de intolerancia a la lactosa o gluten, ya que en algunas personas tomar lácteos produce, hinchazón, dolor abdominal y gases.

*Por Álvaro Richard Real Martínez