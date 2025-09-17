Marcha Federal Universitaria: el mapa de las concentraciones de este miércoles 17 de septiembre

Los gremios estudiantiles —con el apoyo de distintos partidos políticos— organizaron una nueva Marcha Federal Universitaria en respuesta al veto de la Ley de financiamiento universitario del presidente Javier Milei. En este marco, convocaron a una movilización masiva para este miércoles 17 de septiembre en el Congreso y en otros puntos del país.

De esta forma, y con el objetivo de reclamar por el financiamiento de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llamaron a una movilización federal bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”.

Además de la comunidad académica, se espera la participación de otros sectores afectados por medidas similares, como el de la salud pública, columnas de la izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires (el partido de Horacio Rodríguez Larreta), distintos sectores del PJ y gremios nucleados en la CGT y la CTA.

La movilización está convocada a partir de las 15. Santiago Hafford

Los cortes y concentraciones

Según anticiparon las agrupaciones sociales y políticas, los trayectos más afectados por las concentraciones serán en las avenidas Callao, entre Viamonte y Chile, y avenida Entre Ríos; así como avenida Rivadavia, entre Callao y Entre Ríos.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) concentrará desde las 14.30 en Plaza Houssay, mientras que la UCR partirá desde la sede del comité nacional, Alsina y Entre Ríos (a menos que los corte lo imposibilite, si no lo hará desde Tucumán y Rodríguez Peña). Ambos marcharán desde ahí hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación. ATE nacional y CTA, en tanto, saldrán desde las 14 de San José y avenida de Mayo.

Por otro lado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se concentrarán directamente en la Plaza del Congreso desde las 15. El Movimiento Derecho al Futuro -espacio liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof- se encontrará en Yrigoyen 1584, sede de Madres de Plaza de Mayo, a partir de las 14.30 y luego partirá hacia la marcha.

Además, se prevén cortes en Bartolomé Mitre, por lo que las autoridades recomiendan evitar la zona entre las 14 y las 19, que serán los horarios de convocatoria y luego de desconcentración de la marcha. Según pudo saber LA NACION por fuentes de la Policía de la Ciudad, los efectivos se ocuparán del tercer anillo del operativo en los alrededores del Congreso.

En tanto, habrá un escenario montado en Plaza Congreso, a la altura del monumento, mientras que toda la zona del Congreso estará totalmente vallada. Desde el Ministerio de Seguridad porteña indicaron que los operativos en la zona y los vallados estarán a cargo de fuerzas federales.