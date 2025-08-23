Se explotó un granito en la cara y quedó paralizada: qué es el “Triángulo de la muerte” en el rostro, según una dermatóloga

Una residente de Michigan acudió a una sala de emergencias después de reventarse un grano en la zona comprendida entre el puente de la nariz y las comisuras de la boca. Esta región es conocida por médicos como el “triángulo de la muerte” debido a la conexión directa de sus vasos sanguíneos con estructuras cerebrales.

Una mujer fue hospitalizada tras manipular un grano en su rostro

Lish Marie, madre de tres hijos, compartió en redes sociales que, horas después de explotarse un grano, el rostro presentó inflamación severa y alteraciones en la movilidad de un lado de la cara. En un video de TikTok mostró que al sonreír una parte se veía paralizada.

Se explotó un granito y su cara quedó paralizada

“Recordatorio: no lo revientes o acabarás en urgencias”, escribió al referirse al grano que se ubicaba en la zona denominada “triángulo de la muerte”. Según relató, la hinchazón y el dolor aumentaron rápidamente, lo que la llevó a buscar atención médica de urgencia.

En el hospital, los médicos diagnosticaron una infección y le administraron antibióticos por vía oral y esteroides inyectados. La mujer publicó en su cuenta de TikTok que recibió cuatro medicamentos distintos para controlar el cuadro y prevenir complicaciones graves.

Qué es el “triángulo de la muerte” y por qué preocupa a los dermatólogos

“El triángulo de la muerte va desde el puente de tu nariz hasta la comisura de tu boca. Las venas en esta área conducen directamente a tu cerebro”, explicó Lish Marie tras ser consultada por miles de usuarios que vieron el video de TikTok. “Por lo tanto, si te estás reventando granos o si algo sucede y te infectas en esa zona de tu cara, la infección puede ir directamente a tu cerebro y simplemente no vale la pena”, agregó.

La denominación de esta parte del rostro se basa en la anatomía vascular: las venas de esta región drenan directamente hacia estructuras cercanas al cerebro sin pasar por filtros naturales como los ganglios linfáticos.

La oriunda de Michigan explica qué es el “Triángulo de la muerte”, la zona más peligrosa del rostro

De acuerdo con la dermatóloga Nathalie Quiroz, manipular lesiones en este sector de la cara puede permitir que bacterias ingresen al torrente sanguíneo y lleguen al sistema nervioso central. Esto eleva el riesgo de infecciones graves como meningitis, abscesos cerebrales o trombosis del seno cavernoso.

“Lo más importante que debemos hacer es no manipularlo en casa, porque no contamos con las herramientas ni el entorno estéril adecuado”, recomendó en una entrevista con Univision. “Podemos ir a un lugar especializado como el dermatólogo o alguien que haga limpiezas faciales. Y ahora existen dispositivos como son los parches de granitos que puedes poner directamente en el acné para que seque la lesión y se desinflame”, aseguró.

La especialista advirtió que cualquier herida o inflamación en esta zona debe ser evaluada por un profesional, y que no se debe intentar extraer granos o puntos negros en casa debido a la falta de condiciones estériles. “Las consecuencias pueden ser, además de cicatriz en el sitio de la lesión, cosas más graves”, agregó.

El acné: causas, evolución y tratamiento

Según Mayo Clinic, el acné se produce cuando los folículos pilosos se bloquean por la acumulación de grasa y células cutáneas muertas. Esto puede generar puntos negros, blancos o granos inflamados. Aunque es más frecuente en la adolescencia, puede presentarse en cualquier etapa de la vida.

El acné tiende a ser persistente, y las lesiones suelen cicatrizar lentamente. En algunos casos, especialmente en mujeres, los brotes se intensifican en los días previos a la menstruación. En la edad adulta, la aparición repentina de acné severo puede ser un signo de otra condición médica que requiere diagnóstico.

Existen tratamientos efectivos que incluyen medicamentos tópicos, antibióticos y terapias hormonales. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la manipulación casera de las lesiones aumenta el riesgo de cicatrices e infecciones.

Los especialistas recomiendan tratarse el acné con un dermatólogo, ya que cuentan con las herramientas necesarias para evitar una infección Shutterstock - Shutterstock

Complicaciones posibles de manipular lesiones en el triángulo de la muerte

Cleveland Clinic señala que, aunque poco frecuente, una infección facial en esta zona puede derivar en trombosis séptica del seno cavernoso, una condición en la que se forma un coágulo infectado que bloquea el flujo sanguíneo cerebral.

Entre las posibles consecuencias de esta complicación se incluyen:

Abscesos cerebrales

Meningitis

Daño a nervios faciales

Problemas de visión

Infecciones pulmonares por la propagación de bacterias a través del torrente sanguíneo

El tratamiento temprano con antibióticos intravenosos puede salvar la vida, pero la prevención sigue siendo la medida más efectiva. Evitar manipular granos en esta región reduce significativamente el riesgo.

Ante cualquier signo de infección, como aumento rápido de la hinchazón, dolor intenso, fiebre o alteraciones en la movilidad facial, es necesario acudir de inmediato a un centro de salud.