Chistes gráficos, identificación con lo sucedido y broma de todo tipo tras el error de la mandataria rionegrina

Luego de anunciar que entre el 18 julio y el 2 de agosto se intentará volver a la vida habitual escalonadamente, Alberto Fernández mantuvo videoconferencia con distintos mandatarios provinciales. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, protagonizó un blooper que, más allá de su brevedad, no pasó inadvertido en las redes sociales.

"Arabela, me parece que estás muteada. No te escuchamos", le dijo el Presidente al ver que la gobernadora rionegrina movía sus labios pero el sonido no llegaba. Carreras rápidamente logró activar el micrófono y su mensaje se escuchó en la más absoluta claridad.

El Presidente y la goberandora Carreras durante la videoconferencia de este viernes 17 de julio de 2020. Crédito: YouTube Casa Rosada 01:03

Si bien la mandataria subsanó muy velozmente el inconveniente, las redes sociales se hicieron eco del suceso con memes y comentarios humorísticos.

Algunos usuarios se mostraron identificados con Carreras y señalaron que es algo frecuente en las videoconferencias. "Mal de época", escribió un usuario en Twitter junto al video del momento.

Otros compararon la situación con instancias de evaluación en la facultad o reuniones laborales. No faltaron los chistes gráficos y hasta hubo quienes compararon la situación de la mandataria con lo que ocurre con las personas de sus entornos.