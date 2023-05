El calvario de la modelo británica Carla Bellucci: se inyectó bótox para su casamiento y no puede cerrar un ojo

escuchar

La mujer, de 41 años, afirmó ser adicta al bótox, pero esto la podría llevar a estar desfigurada en el día de su boda. Faltan apenas cinco semanas para el evento soñado en Cabo Verde y la novia no puede cerrar un ojo. Hablamos de una británica famosa en sus tierras por haber fingido una depresión para acceder a una cirugía plástica de nariz.

Carla Belluci, que ya ha gastado miles de dólares en bótox, dice que le da miedo verse como Frankenstein el día de su casamiento.

Así se ve el ojo de Carla Bellucci

La británica vive con su prometido y sus hijos de 17, 15 y 14 años. Según ella misma admite, gasta alrededor de 1500 dólares al año en cirugías. Lo que viene siendo una fortuna, debido a que comenzó con estos procedimientos a los 26 años y ahora tiene 41.

La adicción llevó a Carla a aceptar varios tratamientos gratuitos recientemente, en dos clínicas diferentes. El resultado fue un ojo hinchado, que puede tardar algún tiempo en sanar. Aunque se siente devastada, dice que es consciente de que ella es la única responsable de la situación.

Carla le contó al diario The Sun que cuando su rostro comenzó a adaptarse a los procedimientos, notó que algo no estaba bien. “Cuando estaba de camino a casa después de mi procedimiento final, noté que mi cara estaba más llena de bultos que de costumbre”.

De hecho, en cuanto llegó a su casa, su prometido Gio se dio cuenta de inmediato que algo no andaba bien, pero ella pensó que solo estaba siendo “dramático”. Sin embargo, a la mañana siguiente, Carla notó que había un problema grave: “No podía cerrar un ojo en absoluto y, básicamente, parecía bizca”.

Ahora, después de que el bótox cumplió su objetivo, pareciera que el ojo se está cerrando lentamente: “Parece que tengo un gran ojo vago, solo espero que no sea permanente”.

La exmodelo admite su responsabilidad en este problema: “Sé que todo esto es mi culpa y me hizo darme cuenta de que tengo una adicción al bótox”, le aseguró a The Sun. “Gio siempre me decía que me estaba excediendo, al punto que comencé a mantener mis citas en secreto”.

No obstante, a pesar de lo que pasó, Carla desea seguir realizándose este tipo de procedimientos, aunque con más cuidado: “Esta experiencia no me desanimó de por vida, pero definitivamente estaré yendo menos de lo que estaba. No puedo vivir sin esto, pero definitivamente seré más cuidadosa”.

Respecto del casamiento, se mantiene positiva y hasta piensa en los beneficios que podría sacar con ojo dañado: “En cuanto a mi boda, de alguna manera lo lograré, probablemente podré vender mis fotos por más, seamos sinceros”.

