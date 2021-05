El cura que canta contra el coronavirus al ritmo de “Sopa de caracol”: “Sin mascarilla hay covid”

Un cura se volvió viral luego de cantar una canción para concientizar a la gente sobre la proliferación del coronavirus. Se trata de Sergio Valverde Espinoza de la Parroquia Cristo Rey del Universo, en San José de Costa Rica, quien compuso la letra de la música que cantó frente a sus feligreses y que fue transmitida por las redes sociales: “Si te descuidas te hago funeral”.

El sacerdote usó el popular tema musical del grupo Banda blanca, Sopa de caracol (un hit de los años 90), para llamar la atención de la congregación y concientizarlos sobre mantener las medidas de protección necesarias contra el Covid-19.

Así, el cura Valverde es todo un éxito en las redes sociales por su particular estilo para brindar la eucaristía. El mensaje principal que envía a sus feligreses es usar mascarilla y cumplir las normas sanitarias para evitar la enfermedad: “Preparé esta canción y le puse letra cristiana, letra de Dios y en este caso con una alerta por la salud. Agarré música que vi en otro lado y quise hacer algo original. La letra la escribí y arreglé un poquitito”, confesó el religioso.

El cura la rompe en las redes sociales con un hit contra el coronavirus

El hit pegajoso que compuso el cura reza: “Sin la mascarilla hay Covid pa’ ti, Covid pa’ mi. No te la vaya’ a quitar, sube, sube. Sin la mascarilla hay Covid pa’ ti, Covid pa’ mí. No te la vaya a quitar, sube, sube. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar. Si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas te hago el funeral”.

“Y si te descuidas te hago funeral”, dice el estribillo de la canción que causó impacto en la gente y consiguió la viralización en las redes, el propósito del sacerdote.

LA NACION