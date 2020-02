El desafío del surf

Requiere muchas cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la coordinación

Deporte acuático por excelencia, el surf involucra distintas destrezas, como desplazamientos y giros arriba de una tabla, aprovechando la fuerza de la ola. Puede ser recreativo o competitivo. Es complejo en lo que respecta a la parte física: compromete a todo el cuerpo y requiere muchas cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la coordinación.

Implica realizar trabajos de fuerza para dar la brazada en el momento de embestir la ola, para mantener el equilibrio arriba de la tabla y para la parada en la tabla. Es por eso que tiene como requisito, además de saber nadar bien, haberse entrenado previamente para la práctica.

Es muy importante contar con una preparación física de base, con trabajos funcionales, utilizando el peso del propio cuerpo. Una vez que se domina el peso del propio cuerpo, pueden agregarse bandas de resistencia y trabajo de sobrecarga con barras y mancuernas.

Se sugiere haber entrenado seis meses antes de la práctica de surf, por lo menos, para lograr una muy buena condición física para subir a la tabla y cabalgar olas. ¿Cuáles son los ejercicios indicados? Aquellos que implican fuerza potencia para piernas, fuerza resistencia para pectorales y dorsales, y trabajos de la zona media con todo tipo de planchas: laterales, frontales, dinámicas, estáticas. El equilibrio es una habilidad indispensable en este deporte. Para desarrollarlo, en el entrenamiento previo se realizan ejercicios con rolos y mini tablas. Además, se aconseja hacer la mayor cantidad posible de ejercicios de coordinación de piernas, con una escalera de coordinación que se trabaja sobre el piso.

Con respecto al equipo para salir al mar, es necesario contar con un traje de neoprene que cubra la mayor parte del cuerpo. También escarpines, guantes y gorro de dicho material, debido a la baja temperatura del mar. La medida de la tabla, en principiantes no debe superar los 7 u 8 metros. Para la tabla, tener una quilla si es necesario, parafina para hidratarla, y el invento, que es el arnés que se pone en el tobillo para evitar volver a la orilla a buscar la tabla una vez que es arrastrada por la ola.

¿Algunas recomendaciones?

Se aconseja no salir a surfear solo. Siempre hacerlo al menos con una o dos personas más, por si surge algún calambre o agotamiento muscular.

Se desaconseja la práctica si no se está bien entrenado o si previamente no se practicaron las técnicas de parada en la tabla. No salir enseguida después de comer.

Dar tiempo a que se haya realizado la digestión. Es requisito saber nadar bien dos o tres estilos. Por supuesto, antes de comenzar, realizarse un chequeo médico.

Beneficios

Mejora la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la coordinación.

Trabaja los hombros, pectorales y dorsales, sobre todo para dar la brazada en el momento de embestir la ola.

Ejercita la fuerza de la zona media o core, para mantener el equilibrio arriba de la tabla.

Entrena la fuerza de piernas para la parada a la tabla.

Desarrolla la coordinación y el equilibrio.

Contraindicaciones

Se desaconseja en personas con problemas lumbares o de rodillas.

No está indicado para pacientes cardíacos por el gran esfuerzo que implica el deporte.

Asesoramiento: Guillermo Sardi, entrenador profesional certificado por American College Sports & Medicine ( @guillermosardi).