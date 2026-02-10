Qué es la caminata del gorila, el ejercicio de moda que mejora la fuerza, la coordinación y el equilibrio

Lo que en su momento fue un paso de baile icónico, popularizado por Melody a principios de los 2000 con El baile del gorila, hoy se ha transformado en una tendencia global del fitness. La “caminata del gorila” está ganando terreno en gimnasios, clases de calistenia y disciplinas como el animal flow, destacándose como un ejercicio de calentamiento inicial que involucra los principales grupos musculares del cuerpo.

Para sus adeptos, imitar los movimientos de los primates resulta no solo divertido, sino también sumamente beneficioso. Este tipo de desplazamiento activa cadenas musculares que raramente se utilizan en la rutina diaria, ofreciendo una mejora integral de la condición física. La influencer norteamericana del fitness, Sam Hope, compartió su experiencia en una columna de opinión, detallando: “Podía sentir lo rígidos que estaban mis músculos cuando bajé a la posición inicial de sentadilla. Me alegro de haber dedicado nueve minutos al día para probar la caminata del gorila”.

Hope enfatizó que los movimientos primarios son excelentes para desarrollar la movilidad de la cadera, los hombros y las muñecas, además de fortalecer el core y otros músculos fundamentales. “Al final de la semana noté una diferencia en mis caderas y tendones de la corva”, añadió.

Este ejercicio se retrotrae a los orígenes mismos de la humanidad. Si bien los humanos han evolucionado para caminar erguidos durante millones de años, nuestros ancestros se desplazaban en cuatro extremidades. Investigaciones sugieren que adoptar esta marcha ancestral, incluso por pocos minutos diarios, puede ser la clave para desarrollar una mayor fuerza y una movilidad superior, todo ello sin la necesidad de pesas o máquinas de gimnasio.

El médico deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Santiago Kweitel, subraya que, entre los beneficios más comunes al reiterar la caminata del gorila, se encuentran los siguientes:

Mejora del equilibrio y la coordinación: al requerir el uso sincronizado de brazos y piernas de una forma poco habitual, el ejercicio obliga a mantener una buena coordinación. Los simios, maestros en esta habilidad, demuestran cómo balancear el peso entre sus cuatro extremidades contribuye a su estabilidad.

Trabajo de la movilidad de la cadera: en una era en la que predomina el sedentarismo y donde la cadera suele tener un movimiento nulo y debilitarse, esta caminata reactiva flexores y extensores mediante desplazamientos multidireccionales (hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y con movimientos rotacionales).

Fortalecimiento de hombros y muñecas: la constitución robusta de los gorilas no es casual; se debe al constante peso que cargan en sus brazos al desplazarse. El ejercicio replica ese esfuerzo, implicando movimientos inusuales con muñecas y nudillos que optimizan su movilidad en diversos planos.

¿Cómo se hace la caminata del gorila?

Para realizar correctamente la caminata, se comienza en una sentadilla baja con los talones ligeramente más separados que el ancho de los hombros y las rodillas alineadas con los dedos gordos del pie. La columna debe permanecer neutra, activando el core. A continuación, se balancea el cuerpo suavemente de un lado a otro, dejando que los brazos se relajen, pero manteniendo los hombros hacia atrás. Las manos se posicionan al frente, y la fuerza principal debe provenir del core, mientras las piernas siguen el movimiento del torso y los brazos. Se aconseja realizar el ejercicio en una dirección y luego regresar invirtiendo el movimiento.

Kweitel aclara que, a pesar de su creciente popularidad, la caminata del gorila debe emplearse como una herramienta complementaria de la preparación física y no como el eje de un entrenamiento sistemático. “En caso de utilizarlo a modo de entrada en calor o de activación muscular después se sugiere seguir con otro entrenamiento más complejo”, recomienda. Además, es crucial considerar que no es un ejercicio apto para todos, especialmente para quienes sufren lesiones en tobillos, rodillas o cadera. En estos casos, una consulta médica previa es indispensable para evaluar las condiciones personales y obtener el visto bueno antes de comenzar.