El drama de un joven chino que continuamente es rechazado por tener aspecto de señor: “¿20 o 50?”

En tiempos en los que se destaca el culto a la juventud eterna, ya sea tanto a través de las cirugías, la alimentación, como de los cuidados estéticos, parecer viejo es un problema. Tal es el caso del Sr. Zhu, quien tiene 25 años, pero su aspecto físico es de 50 y padece las consecuencias de vivir en ese contexto.

En rigor, el joven chino no tiene ninguna enfermedad rara que le provoque aparentar más años como el síndrome de Hutchinson-Gilford, un trastorno genético progresivo que ocasiona el envejecimiento prematuro de los niños. Sin embargo, su apariencia es la de una persona mucho mayor que la que indica la edad de su documento.

Con todo, su situación le trajo aparejados varios sinsabores. De hecho, Zhu perdió oportunidades laborales porque su aspecto no daba con el buscado, o bien, incluso es rechazado constantemente porque los desconocidos creen que miente cuando dice su verdadera edad.

La historia del joven oriental se conoció a través de la red social china Weibo, una adaptación de Twitter, y luego se viralizó en otras redes sociales, donde se generaron todo tipo de comentarios, bromas y reacciones al conocer su verdadera edad.

Asimismo, en las diversas imágenes de Zhu se lo puede observar luciendo prendas, gafas y un peinado de otra época. Consecuentemente, entre los comentarios le planteaban que él tampoco colaboraba mucho con su vestimenta para parecer más acorde a su edad verdadera.

No obstante, el joven chino suele tomarse con humor las devoluciones de los usuarios. Más aún, respondió que su vestuario tiene que ver un requisito de trabajo. Si embargo, su argumento no convenció a los internautas, que consideraron que podía ser elegante sin parecer anticuado. Con todo, Zhu no tiene intenciones de modificar su estilo.

Quién es el modelo singapurense de 56 años que parece de 30

Meses atrás trascendió una historia inversa a la del caso de Zhu. En esa oportunidad, trascendió la experiencia personal de Chuandon Tan, quien impresionó a los internautas de Instagram con su aspecto de un joven de 30 años, aunque su verdadera edad es de 56.

Eternamente joven. Las increíbles fotos del modelo de 56 años que parece de 30. Foto/Instagram: @chuando_chuandoandfrey

El singapurense, por consejo de su amigo, abrió una cuenta personal de Instagram para compartir sus trabajos como fotógrafo, actor y cantante ya que eso le daría presencia en Internet. No obstante, la profesión que más lo hizo conocido fue la de modelo, porque, con el tiempo, el hombre compartió varias selfies y tuvo gran respuesta del público.

De hecho, lo último que pensaría alguien que navega por su feed es que este singapurense en realidad doblega la edad. Este factor fue fundamental para que sus redes sociales explotaran de seguidores de un día para el otro: “Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000″, explicó Tan en una entrevista a The Straits Times.

Chuando Tan es un hombre singapurense de 56 años, pero que aparenta de 30. Foto/Instagram: @chuando_chuandoandfrey

Si bien muchos de sus fanáticos vaticinaron que se trataba de un caso extraordinario de genética, el hombre explicó qué lo condujo a esta apariencia.

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, aseguró el singapurense, que hizo foco en que su aspecto se debe a que trabaja de lo que lo apasiona.