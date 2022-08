Gastó más de 50 mil dólares para lucir idéntica a Pamela Anderson: “Nadie me miraba”

Una mujer quiso darle un giro de 180 grados a su vida porque consideraba que no era tan linda como para que alguien volteara a verla. Si bien siempre se sintió bien con su apariencia física, tenía el objetivo de causar sensación y atraer todas las miradas a donde acudiera.

Según ella misma reveló, fue con ese sueño en mente que posó su mirada en la actriz Pamela Anderson, a quien busco parecerse ya que la considera una de las mujeres más hermosas del mundo. Hasta el momento se sometió a decenas de intervenciones estéticas para intentar lucir igual a la exprotagonista de Baywatch.

Ya son más de 30 años desde que la canadiense-estadounidense estrenó la serie que la volvió famosa y un ícono de belleza, pero su imagen quedó tan presente ante los ojos de Georgina Epitropou que siempre anheló verse como ella. A pesar de que era una mujer feliz, solo le faltaba un detalle para alcanzar la completa plenitud: ser idéntica a Anderson.

Así lucía Georgina antes de querer parecerse a Pamela Anderson Upsocl

“Nadie me miraba”

Epitropou contó que no estaba dispuesta a pasar el resto de su vida como un “cero a la izquierda” o como una mujer a la que nadie volteara a ver y por ello decidió se sometió a varias cirugías para transformar su rostro y su cuerpo.

“Si bien siempre he tenido confianza, solo era una chica normal y en realidad nadie me miraba. Solo pasaba desapercibida y eso no era lo que yo quería en mi vida”, dijo en declaraciones recogidas por el portal Upsocl.

Fue en 2015 que se convirtió en bailarina, por lo que su prioridad por lucir una figura envidiable y un rostro muy parecido al de Pamela se volvió algo difícil de posponer. Desde ese entonces la mujer inglesa de 39 años se sometió a varios procedimientos estéticos: aumentó la talla de sus senos, se hizo varias liposucciones, se aplicó toxina botulínica en varios puntos del rostro, donde también se hizo otros “arreglos” y se sometió además a un aumento de glúteos.

Fue tanta su obsesión por lucir de manera diferente, que al día de hoy gastó más de 50.000 dólares en tratamientos. Según explicó, lucir como Pamela Anderos no solo era su sueño personal, sino que también consideraba que la ayudaría en su carrera de bailarina profesional.

Georgina se siente "espectacular" con las decenas de cirugías y procedimientos que se ha realizado Upsocl

El costoso régimen de belleza con el que mantiene sus cirugías

Alcanzar el estándar soñado no ocurrió de un día para otro, sino que tardó algún tiempo en llegar a las medidas que ella esperaba. Ahora que las tiene, trata de mantenerlas sometiéndose a otros regímenes de belleza.

Para ella lucir “espectacular” es una prioridad, así que no escatima en ello. Según dijo en declaraciones recogidas por el portal ya mencionado, gasta 800 dólares al mes en arreglarse las uñas, su maquillaje y las extensiones de cabello en un rubio idéntico al de Pamela Anderson. Asimismo, se inyecta bótox (nombre comercial de la toxina botulínica) cada tres meses para mantener una piel estirada que no deje ver el paso de los años.