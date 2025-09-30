El histórico perfume de mujer que se consigue con un descuento de más de US$50 en Walmart en octubre

La amplia y diversa oferta de perfumes que caracteriza al mercado estadounidense genera un desafío al momento de elegir una fragancia adecuada. Entre tantas opciones, Calvin Klein Eternity para mujer se destaca por su aroma fresco y floral y, durante octubre, se podrá adquirir en la cadena Walmart con un descuento de más de 50 dólares. La promoción brinda la oportunidad de obtener un clásico atemporal a un precio reducido.

La esencia del perfume Eternity de Calvin Klein

Eternity de Calvin Klein está compuesta por notas frescas de cítricos y verdes, seguido por un corazón de violeta y lirio del valle, realzado por un toque de clavel. La esencia de fondo incluye heliotropo polvoriento, sándalo rosa y almizcle. Este perfume es ideal para el uso diario y la ropa casual.

El perfume Eternity tenía un precio inicial de US$88 y pasa a estar disponible por US$33,49, con un ahorro total de US$54,51 Captura de pantalla de Walmart

En la página web de Walmart, sus dos opciones de tamaño se encuentran en descuento:

originalmente a US$88, ahora se ofrece a US$35,99, con un ahorro de US$52. 100 ml: con un precio inicial de US$88, se encuentra disponible por US$33,49, lo que representa un descuento de US$54,51.

El envío a domicilio es gratuito para las dos presentaciones del perfume.

Eternity de Calvin Klein, un ícono premiado en perfumería

La historia de este perfume se remonta a 1986, cuando Calvin Klein compró en una subasta un anillo que en su interior estaba grabada la palabra “Eternity” para su entonces esposa, Kelly Klein, según indicó Vanity Fair. Un obsequio que, con el tiempo, se convertiría en una fuente de inspiración. Esta inscripción sirvió como base para la creación de la fragancia, que se lanzaría dos años después, en 1988.

El perfume de Calvin Klein tiene su origen en 1986, cuando el diseñador adquirió en una subasta un anillo grabado con la palabra ‘Eternity’ para su entonces esposa, Kelly Klein Walmart

Esta fragancia recibió varios premios:

fue galardonado con la distinción al “Perfume para Mujer de Mayor Éxito”, un reconocimiento otorgado por la industria de la perfumería. Fragance Hall of Fame en 2003: esta mención de la Fundación del Perfume distingue a aquellas fragancias que marcaron de manera significativa la historia de la perfumería.

Otros perfumes con descuentos de más de US$50 en Walmart

Además del perfume Eternity de Calvin Klein, existen otras opciones para mujeres con descuentos de más de US$50 en Walmart:

