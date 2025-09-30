El histórico perfume de mujer que se consigue con un descuento de más de US$50 en Walmart en octubre
Esta fragancia resalta por su frescura y notas florales, ideal para el uso diario; un verdadero clásico en oferta
- 3 minutos de lectura'
La amplia y diversa oferta de perfumes que caracteriza al mercado estadounidense genera un desafío al momento de elegir una fragancia adecuada. Entre tantas opciones, Calvin Klein Eternity para mujer se destaca por su aroma fresco y floral y, durante octubre, se podrá adquirir en la cadena Walmart con un descuento de más de 50 dólares. La promoción brinda la oportunidad de obtener un clásico atemporal a un precio reducido.
La esencia del perfume Eternity de Calvin Klein
Eternity de Calvin Klein está compuesta por notas frescas de cítricos y verdes, seguido por un corazón de violeta y lirio del valle, realzado por un toque de clavel. La esencia de fondo incluye heliotropo polvoriento, sándalo rosa y almizcle. Este perfume es ideal para el uso diario y la ropa casual.
En la página web de Walmart, sus dos opciones de tamaño se encuentran en descuento:
- 50 ml: originalmente a US$88, ahora se ofrece a US$35,99, con un ahorro de US$52.
- 100 ml: con un precio inicial de US$88, se encuentra disponible por US$33,49, lo que representa un descuento de US$54,51.
El envío a domicilio es gratuito para las dos presentaciones del perfume.
Eternity de Calvin Klein, un ícono premiado en perfumería
La historia de este perfume se remonta a 1986, cuando Calvin Klein compró en una subasta un anillo que en su interior estaba grabada la palabra “Eternity” para su entonces esposa, Kelly Klein, según indicó Vanity Fair. Un obsequio que, con el tiempo, se convertiría en una fuente de inspiración. Esta inscripción sirvió como base para la creación de la fragancia, que se lanzaría dos años después, en 1988.
Esta fragancia recibió varios premios:
- Premio FiFi en 1989: fue galardonado con la distinción al “Perfume para Mujer de Mayor Éxito”, un reconocimiento otorgado por la industria de la perfumería.
- Fragance Hall of Fame en 2003: esta mención de la Fundación del Perfume distingue a aquellas fragancias que marcaron de manera significativa la historia de la perfumería.
Otros perfumes con descuentos de más de US$50 en Walmart
Además del perfume Eternity de Calvin Klein, existen otras opciones para mujeres con descuentos de más de US$50 en Walmart:
- Light Blue, de Dolce & Gabbana: abre con notas de manzana, cedro, campanilla y limón siciliano, que dan paso a un corazón floral compuesto por rosa blanca, bambú y jazmín. La fragancia se asienta finalmente sobre acordes de ámbar, almizcle y cedro. Su precio original era de US$110, pero con el descuento queda a US$52,99.
- Gucci Guilty, de Gucci: esta fragancia afrutada combina matices de pera, bergamota, pachulí, mora y matices leñosos. Se recomienda para el uso diario. Originalmente estaba a US$127, ahora se ofrece a US$72,63.
- Bright Crystal, de Versace: combina un perfil floral con matices frutales y amaderados. Sale con notas de yuzu, granada y acordes acuáticos, mientras que su corazón se despliega con loto, magnolia y peonía. Finalmente, se asienta sobre un fondo de almizcle, caoba y ámbar, ideal para el uso diario u ocasiones especiales. El costo habitual era de US$105, aunque con el descuento se reduce a US$53,38.
- Bloom, de Gucci: es una fragancia aromática y afrutada que combina jazmín, tuberosa, raíz de orris, madreselva, sándalo, vainilla, naranja y notas verdes. Su valor inicial era de US$128, pero con la rebaja se consigue por US$69,99.
Otras noticias de Agenda EEUU
Buenas noticias para California. El popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
Cumplió el gran sueño americano. Es guatemalteco, llegó a EE.UU. como lavaplatos y ahora es dueño de dos restaurantes
Sus características. Cuánto cuesta comprar una casa contenedor de dos pisos en Estados Unidos
- 1
Chau humedad, manchas y desgaste: soluciones para que cocinas y baños luzcan como nuevos, sin obra
- 2
Fue un papelón en los cines, estaba condenada al olvido y se convirtió en la película que todos aman: el fracaso “de culto”
- 3
Alcanzó la cresta de la ola rodeada de celebridades, pero un evento doloroso la despertó: “Cómo los hiciste sentir...”
- 4
Efemérides del 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?