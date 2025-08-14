Los 10 mejores perfumes que huelen a vainilla y se consiguen en Sephora

La vainilla es uno de los aromas más buscados en el mundo de las fragancias, gracias a su calidez y versatilidad. En Estados Unidos, Sephora ofrece una amplia gama de perfumes que incorporan esta nota dulce, desde combinaciones suaves hasta mezclas más intensas.

Los 10 perfumes con aroma a vainilla disponibles en Sephora EE.UU.

La lista de los mejores perfumes incluye fragancias con vainilla que se adaptan a diferentes estilos y momentos del día. Algunas se destacan por ser ideales para el trabajo o reuniones informales; otras combinan este ingrediente con notas intensas, perfectos para salidas nocturnas o eventos especiales. También hay opciones más flexibles, que pueden llevarse tanto de día como de noche.

Black Opium combina el aroma café intenso con la dulzura de la vainilla Sephora

Según Vogue España, estas son las mejores fragancias que huelen a vainilla y se pueden conseguir en Sephora:

Black Opium, de Yves Saint Laurent: esta colonia femenina combina el café intenso con la dulzura de la vainilla y ofrece un perfil olfativo joven y sofisticado. El formato de 30 ml cuesta US$99 ; el de 50 ml, US$140 ; y el de 90 ml, US$172 .

El set My Way Eau de Parfum de Giorgio Armani se puede conseguir por US$57 Macy's

Libre, de Yves Saint Laurent: perfume floral y audaz con lavanda francesa, azahar marroquí y almizcle. Dura mucho. Disponible en 10 ml ( US$37 ), 30 ml ( US$110 ), 50 ml ( US$145 ), 90 ml ( US$180 ) y 147 ml ( US$225 ). Recambio de 100 ml por US$152 .

compuesta por tres tipos de extracto de vainilla, lavanda luminosa, notas amaderadas y un corazón dulce tipo caviar aromático. Disponible en 30 ml ( ), 50 ml ( ) y 100 ml ( ). Fame, de Paco Rabanne: presenta un aroma de mango y bergamota, un corazón de jazmín e incienso y notas de fondo de sándalo y vainilla. Se trata de una esencia que irradia alegría y sensualidad audaz . Está elaborado con un 90% de ingredientes de origen natural y 100% a partir de productos sostenibles. Su formato de 50 ml tiene un costo de US$124 , mientras que el de 80 ml vale US$150 .

Vanilla | 28, de Kayali se compone de la unión del jazmín cremoso y orquídea de vainilla de Madagascar, con almizcle, ámbar, pachulí y azúcar moreno Sephora

Vanilla | 28, de Kayali: mezcla jazmín cremoso, vainilla de Madagascar, azúcar moreno, ámbar, almizcle y pachulí. Ofrece un equilibrio dulce y cálido logrado tras 28 formulaciones. Disponible en 10 ml ( US$29/32 ), 50 ml ( US$100 ) y 100 ml ( US$138 ).

