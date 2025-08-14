Los 10 mejores perfumes que huelen a vainilla y se consiguen en Sephora
Desde fragancias dulces hasta más intensas, esta nota cálida se adapta a cualquier momento del día y ocasión
- 4 minutos de lectura'
La vainilla es uno de los aromas más buscados en el mundo de las fragancias, gracias a su calidez y versatilidad. En Estados Unidos, Sephora ofrece una amplia gama de perfumes que incorporan esta nota dulce, desde combinaciones suaves hasta mezclas más intensas.
Los 10 perfumes con aroma a vainilla disponibles en Sephora EE.UU.
La lista de los mejores perfumes incluye fragancias con vainilla que se adaptan a diferentes estilos y momentos del día. Algunas se destacan por ser ideales para el trabajo o reuniones informales; otras combinan este ingrediente con notas intensas, perfectos para salidas nocturnas o eventos especiales. También hay opciones más flexibles, que pueden llevarse tanto de día como de noche.
Según Vogue España, estas son las mejores fragancias que huelen a vainilla y se pueden conseguir en Sephora:
- Black Opium, de Yves Saint Laurent: esta colonia femenina combina el café intenso con la dulzura de la vainilla y ofrece un perfil olfativo joven y sofisticado. El formato de 30 ml cuesta US$99; el de 50 ml, US$140; y el de 90 ml, US$172.
- Born in Roma, de Valentino: es un perfume floral y cálido que combina la esencia del estilo urbano romano con la alta costura vanguardista. Su aroma está compuesto por jazmín y grosella negra que se mezclan con vainilla cálida y maderas intensas. El frasco de 30 ml cuesta US$110; el de 50 ml, US$145; y el de 100 ml, US$180.
- My Way, de Georgio Armani: mezcla bergamota, azahar egipcio, tuberosa, jazmín indio, almizcle blanco, cedro de Virginia y vainilla de Madagascar. Disponible en 10 ml (US$37), 30 ml (US$99), 50 ml (US$140) y 90 ml (US$170). Es recargable con el formato de 150 ml (US$147), que reduce 60% de emisiones y 64% de plástico.
- Libre, de Yves Saint Laurent: perfume floral y audaz con lavanda francesa, azahar marroquí y almizcle. Dura mucho. Disponible en 10 ml (US$37), 30 ml (US$110), 50 ml (US$145), 90 ml (US$180) y 147 ml (US$225). Recambio de 100 ml por US$152.
- The One, de Dolce & Gabbana: fragancia sensual con bergamota, mandarina, lichi, durazno, lirio de Madonna, vainilla, ámbar y almizcle. Disponible en 30 ml (US$95), 50 ml (US$129) y 75 ml (US$152).
- Goddess, de Burberry: compuesta por tres tipos de extracto de vainilla, lavanda luminosa, notas amaderadas y un corazón dulce tipo caviar aromático. Disponible en 30 ml (US$111), 50 ml (US$150) y 100 ml (US$181).
- Fame, de Paco Rabanne: presenta un aroma de mango y bergamota, un corazón de jazmín e incienso y notas de fondo de sándalo y vainilla. Se trata de una esencia que irradia alegría y sensualidad audaz. Está elaborado con un 90% de ingredientes de origen natural y 100% a partir de productos sostenibles. Su formato de 50 ml tiene un costo de US$124, mientras que el de 80 ml vale US$150.
- Perfume 71, de Sol de Janeiro: fragancia cálida y envolvente con vainilla caramelizada, macadamia tostada y semilla de tonka. Pertenece a la familia olfativa cálida y especiada. Es vegano, libre de crueldad animal, sin gluten y con envase reciclable. Precio: 90 ml (US$26).
- Vanilla | 28, de Kayali: mezcla jazmín cremoso, vainilla de Madagascar, azúcar moreno, ámbar, almizcle y pachulí. Ofrece un equilibrio dulce y cálido logrado tras 28 formulaciones. Disponible en 10 ml (US$29/32), 50 ml (US$100) y 100 ml (US$138).
- Vanilla Woods, de The 7 Virtudes: combina un toque de pera fresca, un corazón floral de rosa con vainilla orgánica de Madagascar y caramelo infusionado con ámbar cálido. La vainilla de origen sostenible ayuda a aliviar el estrés gracias a sus propiedades de aromaterapia. Su versión de 50 ml cuesta US$94.
