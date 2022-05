El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 17 de mayo

Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado, continúa con el legado del astrólogo aún después de su muerte y brinda los horóscopos diarios para todos los que desean saber qué les deparan los astros este 17 de mayo del 2022. En colaboración con El Nuevo Herald, Mercado confirmó también los números de la suerte con los que las personas podrán jugársela e incluso poder invertir; la Luna llena traerá también algunos cambios de personalidad.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Algunos cambios en lo profesional influirán mucho en tu familia. Lo que esperabas aún no se dará, pero te darás cuenta de que todo llega cuando tiene que llegar y que hay que intentarlo de diferentes maneras. Concéntrate en ser eficiente en todo lo que hagas.

Números de suerte: 23, 39, 41.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Podrás expandir tu mente a través de la lectura, y podrás aprender cosas nuevas. Tu intuición te dará algunas alertas que sin duda debes tomar en cuenta sobre cuál es la dirección a seguir. Tu mundo emocional se fortalecerá por algunas actividades nuevas que realizarás.

Números de suerte: 11, 9, 50.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si haces renovaciones o algunos movimientos en tu casa, ayudarán mucho para tu estabilidad emocional; estarás con muchas ganas de decorar y cambiar el ambiente en el que vives. Sigue cuidando tu salud, no lo tomes a la ligera.

Números de suerte: 5, 33, 12.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Encuentra un tiempo para ti mismo y descansa; necesitas un descanso mental y físico. Esto porque quizá algunas obligaciones familiares o el trabajo te demandarán mucho tiempo, y se podría debilitar tu energía física.

Números de suerte: 2, 50, 18.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu creatividad se exalta y eso podría ser positivo para que comiences a aceptar los cambios que hay en tu vida en este momento. Esta energía Lunar te ayudará a implementar nuevas ideas para mejorar tu vida personal y profesional.

Números de suerte: 1, 17, 3.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Si decidiste algo, mantente firme en esa decisión porque si no tu palabra no tendrá validez; aunque la gente no comprenda el porqué de tus actos, después te lo agradecerán. Habrá un poco de tensión en diferentes aspectos, pero podrás lidiar con eso.

Números de suerte: 8, 9, 11.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No abuses de tus buenas energías y descansa, porque sobreexplotarse te podría traer muchos perjuicios. Además, es importante que resaltes tus encantos, por lo que lucir estresado no sería la mejor idea. Un físico sano refleja a una persona sana.

Números de suerte: 14, 38, 26.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Algunas relaciones personales podrán traerte un poco de preocupación o tensión, pero no es el momento de tomar decisiones drásticas ante los problemas. Deja que las aguas vuelvan a su nivel y sigue cuidando tu lado emocional.

Números de suerte: 4, 28, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Has madurado en muchos aspectos, por lo que ahora tienes nuevos objetivos y nuevas maneras de ver la vida. Ahora nace un nuevo “tú”, del que muchas personas se sorprenderán porque te dedicarás a buscar lo que realmente te hace feliz.

Números de suerte: 8, 15, 23.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No le trates de imponer tus ideas a nadie, porque eso puede llegar a ser molesto para la mayoría, así que evítate problemas. Tendrás muy buen humor y ganas de socializar. Muchos siempre es mejor que uno en cuanto al esfuerzo, así que será tu mejor opción para conseguir tus metas.

Números de suerte: 7, 23, 40.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La Luna llena te hará cambiar de pensamientos e incluso tu manera de ver el mundo; también tu personalidad se verá impactada y madurarás ante los retos que tienes que afrontar. Saldrás adelante con sabiduría y sabrás elegir lo que te dé felicidad.

Números de suerte: 15, 7, 34.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La salud financiera y emocional de tu casa será una prioridad para ti, lo que te impulsará a buscar nuevos objetivos. Los acuerdos que se lleven en familia, serán para el beneficio de todos, así que no te asustes y también confía en tu intuición.

Números de suerte: 13, 25, 10.